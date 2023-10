Președintele FFF: Benzema, unul dintre cei mai mari jucători francezi

Karim Benzema este "unul dintre cei mai mari jucători francezi", a declarat joi preşedintele Federaţiei franceze de fotbal (FFF), Philippe Diallo, în condiţiile în care fostul atacant al naţionalei din Hexagon este acuzat de ministrul de Interne de "legături cu Fraţii Musulmani".



"În privinţa lui Karim Benzema, foarte sincer, nu vreau să intru în această polemică, nu am toate elementele ei", a afirmat Philippe Diallo, care este în funcţie din luna iunie, după ce a asigurat interimatul în urma demisiei la sfârşitul lui Noel Le Graet de la sfârşitul lui februarie.



"Despre Karim Benzema am imaginea unuia dintre cei mai mari jucători francezi, cu un palmares imens, care a câştigat Balonul de Aur, şi rămân cu asta", a adăugat el.



Diallo a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Paris cu privire la afirmaţiile ministrului de Interne, Gerald Darmanin, care l-a acuzat pe fostul internaţional francez că are "legături notorii cu Fraţii Musulmani", organizaţie islamistă născută în Egipt.



Această acuzaţie vine după ce Benzema a postat pe platforma X un mesaj despre conflictul dintre Israel şi organizaţia palestiniană Hamas, în care el adresează "toate rugăciunile (lui) pentru locuitorii din Gaza, care sunt din nou victime ale acestor bombardamente nedrepte care nu cruţă nici femeile, nici copiii".



Unele voci l-au criticat pe Benzema pentru că nu a exprimat compasiune faţă de victimele israeliene ale atrocităţilor şi crimelor pe scară largă comise de mişcarea islamistă pe 7 octombrie.



Jucătorul, care evoluează din actualul sezon la echipa saudită Al-Ittihad, s-a apărat miercuri împotriva acestor acuzaţii prin intermediul avocatului său.



"A te ruga pe 15 octombrie pentru populaţii civile aflate sub bombe care nu cruţă nici femeile, nici copiii nu constituie, evident, nici 'propagandă pentru Hamas', nici 'complicitate la terorism sau acte de colaborare'", a susţinut avocatul Hugues Vigier.



Întrebat de asemenea despre luările de poziţie ale fotbaliştilor cu privire la conflictul dintre Hamas şi Israel, preşedintele FFF a spus: "fotbaliştii sunt cetăţeni ca oricare alţii, dacă au nevoie să se exprime în legătură cu unele probleme, este absolut firesc".



"Pe teren, în fotbal, demersul nostru este să ne adunăm şi să ne unim", a nuanţat Diallo cele spuse anterior. Doar "când părăsim terenul, fiecare îşi poate exprima ideile aşa cum doreşte", a continuat oficialul FFF, conform Agerpres.

