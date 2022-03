Premiile Oscar 2022. Irina Margareta Nistor, analiza principalelor momente. Actorul care a fost omis la premii: A demonstrat cât e de mare

CODA a câştigat premiul pentru cel mai bun film, deşi la casele de pariuri favorit era "The Power of The Dog", al lui Jane Campion.

"Nu a câştigat neapărat în dauna lui The Power of the Dog, ci mai degrabă în câştigul publicului. Nu e nici surpriză, diferenţa era la limită la casele de pariuri. Pe de altă parte, CODA avea toate datele necesare şi era mai tulburător decât celălalt, în sensul că într-adevăr crea emoţie. Era regizat tot de o femeie, dar a avut şi persoane cu deficienţe de auz. Însă totul a fost ambalat într-o formă mai umană", a declarat Irina Margareta Nistor.

Deşi The Power of the Dog a câştigat doar un Oscar, pentru regie, criticul de film consideră că această distincţie este mai importantă decât, spre exemplu, cele şase premii Oscar cucerite de Dune.

"E un premiu foarte mare cel pentru cel mai bun regizor. Aşa se măsoară succesul la Oscar. Cred că cele şase Oscaruri ale lui Dune fac cam cât cel câştigat de Jane Campion", a mai spus ea.

Will Smith şi Jessica Chastain, cei mai buni actori în roluri principale

Aceasta a vorbit şi despre cei doi mari câştigători ai serii, dar a scos în evidenţă şi meritele unui actor care nu a reuşit să plece cu vreo statuetă acasă.

"Tot timpul a fost o discuţie ca premiul să meargă la Cumberbatch. Dacă îi punem în balanţă, eu cred că Benedict Cumberbatch e mai bun decât Will Smith. Dar pentru el era un progres faţă de rolurile celalalte, povestea era ataşantă şi atunci i-a furat peisajul, ca să zic aşa. Cumberbatch a avut tot timpul roluri spectaculoase, nu era la început. Nu e ca şi cum el a debutat cu Prinţul din Bel Air.

Jessica Chastain a fost remarcabilă, iar filmul ei e foarte bine structurat şi greu de făcut. Porneşte de la personaje reale, pe care americanii le cunosc. A mers perfect şi cu Garfield, au făcut o pereche ideală.

De altfel, Garfield, ştim bine, a mai făcut un rol remarcabil, în Tick Tick Boom. Deci cred că ar fi putut să fie şi el nominalizat. Nu ştiu exact cum au socotit ei. Tick Tick Boom e diferit faţă de The Eyes of Tammy Faye, asta demonstrând cât de mare e Garfield. Şi total diferit de filmele lui cu supereroi (n.r. Andrew Garfield a jucat şi SpiderMan: No Way Home). E o foarte mare realizare pentru el, a prins trei roluri şi le-a făcut foarte bine, fără să semene vreunul cu celălalt. Cred că a fost un efort foarte mare pentru el să facă alt personaj", a mai spus Irina Nistor.

Dune, şase premii Oscar. Va mai menţine nivelul?

"Cred că va fi greu financiar. Dar cu toate premiile astea probabil va găsi mai uşor finanţatori. Îi va motiva şi ideea că poate, data viitoare, vor lua Oscar pentru cel mai bun film. Toată lumea a fost stingheră acum că Dune nu era nici măcar nominalizat la Cel mai bun Film", a punctat aceasta.

Răbufnirea lui Will Smith, realitate sau regie?

Actorul Will Smith, care a câştigat premiul OSCAR pentru cel mai bun actor în rol principal, a avut şi un moment mai puţin fericit la eveniment. Acesta l-a pălmuit pe actorul Chris Rock, care prezenta unul dintre premii, pentru o glumă la adresa soţiei sale. VEZI MAI MULTE AICI

"E puţin probabil să fie regizat. Poate era, dacă nu era urmată de înjurătură, care la ei nu e posibilă, nici în emisiunile LIVE. Cred că cei de la pază ar fi trebuit să fie mai eficienţi. A contat şi faptul că era aşezat de aşa natură încât a ajuns repede pe scenă. Nu a urcat trepte, nu a durat mult. Probabil data viitoare vor fi mai prudenţi. Reacţia nu a fost justificată, mi s-a părut total exagerată. Cred că a rămas în personajul jucat, nu a reuşit să mai iasă din King Richard, care nu era un rege, evident, ci un tată extrem de violent", a concluzionat Irina Nistor.

