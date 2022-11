Premierului Imran Khan i-au fost scoase trei gloanțe din picior. Ce știa acesta despre atac

Fostul prim-ministru al Pakistanului, Imran Khan, a declarat că i-au fost scoase trei gloanțe din piciorul drept după atacul care l-a rănit săptămâna trecută. Khan a supraviețuit atacului de la un miting politic din Gujranwala de joi, un incident pe care partidul său l-a numit o tentativă de asasinat. Într-un interviu acordat luni Becky Anderson de la CNN, Khan a spus: „Mi-au scos trei gloanțe din piciorul drept. Stângul avea niște schije pe care le-au lăsat înăuntru.”

Khan a spus că i-a fost afectat osul și că piciorul este în ghips, adăugând că va dura patru până la șase săptămâni pentru a-și relua activitatea normală.

Agențiile de informații l-au avertizat pe Khan

Vorbind de la reședința sa din Zaman Park, Lahore, Khan a spus că avea informații de la agențiile de intelligence că atacul care l-a rănit săptămâna trecută va avea loc.

Când a fost întrebat de Anderson ce informații i s-au oferit despre incident și de către cine, Khan a spus: „Amintiți-vă, trei ani și jumătate am fost la putere. Am legături cu agențiile de informații, diferitele agenții care funcționează. Cum am obținut informațiile? Din interiorul agențiilor de informații. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor sunt îngroziți de ceea ce se întâmplă în această țară.”

Guvernul știa despre potențialul atac

Săptămâna trecută, agenția pakistaneză de informații a declarat că i-a comunicat lui Khan „despre amenințare” înainte de miting. „Organizația a sensibilizat deja guvernul federal cu privire la amenințarea la adresa fostului prim-ministru, care a comunicat acest lucru guvernului provincial din Punjab”, a declarat Inter-Services Intelligence (ISI) într-un comunicat.

ISI a mai spus că securitatea lui Khan se află sub autoritatea guvernului provincial din Punjab, care este condus de partidul Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) al lui Khan. Vinerea trecută, Khan a dat vina pe figurile proeminente ale organizației care ar fi pus la cale un complot de a-l ucide, o afirmație negată cu fermitate de oficialii guvernamentali și de securitate.

Prim-ministrul Pakistanului a fost demis din funcție. Imran Khan acuză Statele Unite pentru implicare

Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a fost demis din funțcție în urma unui vot în Adunarea Națională. Voturile pentru au fost 174 dintr-un total de 342.

Acuzat de opoziția de proastă gestionare economică și erori de politică externă, Khan a făcut tot posibilul pentru a rămâne la putere, inclusiv dizolvarea parlamentului și convocarea de noi alegeri, dar Curtea Supremă a acționat, ordonând adunării să se întrunească și să voteze.

În Islamabad, susținătorii partidelor de opoziție au ieșit în stradă pentru a sărbători.

„Astăzi ne-am adunat aici pentru a sărbători victoria democrației – a spus unul dintre ei – Imran Khan a făcut promisiuni false, a sedus oamenii cu promisiuni false”.

Fost campion de cricket, ales în august 2018 cu partidul Mișcarea Pakistanului pentru Justiție care promite să restabilize economia și să lupte împotriva corupției, Khan este primul prim-ministru al Pakistanului care a fost demis după un vot de cenzură parlamentar, potrivit Euronews.

Interferențe externe - ”Democrația este cea mai bună răzbunare”. Citește mai mult AICI

