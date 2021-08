Premierul ”nu știu”. Lili Ruse, FAZĂ TARE cu Cîțu: Râdeți, voi, râdeți...

”Vestea bună” poate fi apreciază fie ca ”haz de necaz”, fie ca ”tot răul spre bine”.

”Râdeți voi, râdeți, dar când o zice Cîțu peste câțiva ani “nu mai știu de ce am împrumutat 5 mld euro în iulie 2021”, atunci să vă văz. Altfel, îl invidiez pentru perioadele astea lungi de blackout. Mie, când mi se întâmplă ceva nasol, țin minte și direcția din care bătea vântul.” a scris jurnalista România TV, Lili Ruse, pe Facebook.

Nu e prima ironie tare pe care o face jurnalista în acest scandal. Vezi și: Lili Ruse, glumă tare după ce Cîțu a spus că nu duce 7-8 beri

Premierul Florin Cîțu nu-și amintește multe detalii despre momentul în care a fost prins băut în SUA. El știe exact că era sâmbătă, 3 decembrie, și CREDE că a băut bere. Nu știe cât, dar știe că nu poate duce șapte - opt beri. Deși sentința precizează două zile de detenție și legislația prevede că în cazuri precum cel al premierului, de acum 21 de ani, sunt cel puțin 48 de ore de detenție, Florin Cîțu nu-și amintește exact câte ore a stat, dar spune că nu-și aduce aminte să fi fost 48 de ore.

Al doilea dosar, despre împrumut: Chiar nu știu

Cât despre cel de-al doilea dosar, în care ar datora peste 6.000 de dolari, plus dobândă, ceea ce l-ar face dator cu aproape 10.000 de dolari, premierul, de asemenea, nu știe prea multe, decât că-n 2008 era deja în România: ”Acolo nu am nicio explicaţie. În 2008, eram deja în România. Deci chiar nu ştiu despre ce se întâmplă acolo. Chiar nu ştiu, în 2008 eram în România. (...) Chiar nu ştiu. (...) Nu ştiu, nu am achitat nici o sută de euro, deci nu ştiu despre ce este vorba. În 2008, eram în România. Chiar nu ştiu despre ce este vorba, o să mă uit să văd, dar nu am achitat nicio sumă, chiar nu ştiu”. Florin Cîţu nu a putut indica dacă procesul său civil din Tribunalul Districtual din Iowa pentru Comitatul Story este legat de o ”problemă financiară” sau de vreun împrumut nerestituit în urma costurilor legate de procesul său din SUA din perioada 2000-2001.

Într-o analiză pe acest subiect, Bogdan Chirieac a spus: ”Domnul Cîțu rămâne pe loc. Însă creditorilor internaționali ai României n-o să fie așa ușor să le dea țeapă cum a fost să-i dea companiei de cărți de credit. Adică nouă ne dă țeapă, de data asta, dl. Cîțu, pentru că noi vom plăti datoriile. Pe ale sale nu le-a plătit, dar le vom plăti noi și pe ale domniei sale” Vezi aici analiza completă

Acest articol reprezintă o opinie.