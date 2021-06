Pe 25 mai, Comisiile juridice din Senat și Camera Deputaților s-au reunit, în ședință comună pentru a discuta raportul de activitate al Avocatului Poporului pe 2019 și 2020. Prima dată, au plecat deputaţii şi senatorii PSD, iar apoi cei de la AUR. În sală, au rămas doar parlamentarii de la PNL, USR şi UDMR.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat la 'Ce se întâmplă?' de la DCNewsTV că 'din 1997 și până astăzi, deci de când s-a înființat instituția efectiv, a fost prima dată când un raport de activitate s-a votat și s-a respins prin vot.'

'Nu s-a mai întâmplat niciodată. Constituția spune *Prezintă raportul. Deci, este doar o informare adresată Parlamentului.', a adăugat Renate Weber.

Întrebată de Răzvan Dumitrescu dacă este și fără precedent să se întrerupă mandatul Avocatului Poporului, Renate Weber a explicat că 'a mai fost o dată, în 2012, când era Gheorghe Iancu și USL-ul de la acea dată l-a revocat.'

'Nu i-au respins raportul de activitate anterior, dar l-au revocat. Deci, din păcate, un precedent a fost. Comisia de la Veneția a spus atunci foarte clar că 'de fapt, este inadmisibil și că legea ar trebui să conțină niște garanții privind stabilitatea pe mandat a acestei funcții', a subliniat Renate Weber.

Amintim că, în 2019, Renate Weber a fost propusă și a fost aleasă de coaliția guvernamentală PSD-ALDE ca Avocat al Poporului.

Orban: Noi avem propunerea noastră în cadrul coaliţiei

Procedura de revocare a Avocatului Poporului a fost demarată anul trecut, când liberalii au depus proiectul în Parlament, și trebuie finalizată printr-un vot în plen. Pe 18 mai, preşedintele Camerei Deputaţilor a declarat că obiectivul coaliţiei de guvernare este alegerea unui nou Avocat al Poporului până la finalul sesiunii parlamentare. Ludovic Orban a precizat însă că, în cadrul coaliţiei, nu s-a luat încă o decizie în privinţa candidatului pentru această demnitate.

“Întâi trebuie să finalizăm procedura de demitere a Avocatului Poporului. (…) Nu am luat încă o decizie şi noi avem propunerea noastră în cadrul coaliţiei. Vedem dacă USR PLUS vine cu o propunere, vom decide. Am decis ieri în coaliţie să solicităm reprezentanţilor noştri în Comisiile juridice să finalizeze raportul, astfel încât, la prima reuniune a plenului, să putem să dezbatem acest punct”, declara Orban, potrivit Agerpres.