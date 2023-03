Cu o experiență de aproape două decenii în industria de turism din România, Mădălin Măncilă este astăzi unul dintre cei mai bogați antreprenori din România. De-a lungul vremii a dezvoltat mai multe branduri ale agențiilor de turism din țara noastră, a fost inclus pentru trei ani consecutivi ( 2014, 2015 și 2016 ) în Topul Directorilor de Marketing din România alcătuit de Revista Biz. Recent, în pandemie, în plină criză, a dezvoltat o pensiune, în celebra stațiune Fundata, de la zero, iar cifra de afaceri a unității de cazare este astăzi uriașă.

Mai jos puteți citi parcursul lui, povestit la DC News TV.

„Este foarte greu să povestesc 20 de ani în 30 de minute. (...) Eu în turism am intrat absolut din întâmplare, pentru că nu aveam legătură cu industria, dar am avut prieteni care lucrau în domeniul acesta. (...) La început introduceam datele într-un sistem, așa am început eu să învăț, de fapt, și despre destinații. Nu doar că eram într-o poziție foarte joasă, dar aveam și un salariu foarte mic, undeva pe la 800-900 de lei, în banii de astăzi. Evoluția mea a fost organică, nu am sărit absolut nicio etapă. (...) Pe parcurs mi-am descoperit pasiunea pentru marketing. (...) În momentul în care am descoperit că mă simt foarte bine în poziția aceasta, am ridicat o mână și i-am zis CEO-ului companiei că mi-aș dori foarte mult să mă susțină în această direcție. Spre norocul și bucuria mea, am avut parte de susținerea conducerii. (...) În primul rând cred că trebuie să cerem atunci când simțim că putem merge într-o direcție care să ne aducă succes și performanță.

Timp de un an de zile cred că m-am întâlnit cu peste 200 de oameni din diverse ramuri ale marketingului. (...) I-am ascultat și am învățat de la ei practica de care eu aveam nevoie. Teoria o înveți, citești cărți, dar practica este cea mai complicată. Cu acești 200 de oameni eu practic am început să înțeleg despre ce e vorba și am putut să evoluez. (...) A urmat o evoluție firească a lucrurilor, în decursul a doi ani de zile de când preluasem poziția de director de marketing, o perioadă de muncă asiduă, zilnică, până la 1:00-2:00 noaptea, 16 ore pe zi constant. Am câștigat respectul colegilor mei și conducerii și, odată cu evoluția firmei, a venit, firesc, și evoluția mea personală, întrucât a trebuit să coordonez nu mai puțin de 4 branduri, deci 4 echipe diferite, cu strategii diferite.

Apoi am plecat pe un proiect nou, tot în turism. A fost vorba de curaj pentru că am plecat de la o companie foarte puternică, stabilă, un grup care aparținea unui fond de investiții. Am ajuns la o altă companie, 100% românească, care era cam pe marginea prăpastiei. Pentru mine a fost o provocare pentru că mi-am dorit să pun umărul la ascensiunea acelei companii. Bineînțeles, bazându-mă foarte mult și pe calitatea oamenilor de acolo. Am încercat să îmi aduc aportul cât am putut acolo. Iarăși am lucrat, am încercat să formez echipe. Ulterior a urmat pasul către antreprenoriat. Eu îmi doream foarte mult să devin antreprenor. În momentul în care m-am simțit pregătit am așteptat oportunitatea”, a povestit Mădălin Măncilă.

Mădălin Măncilă a deschis o pensiune în pandemie

Mădălin Măncilă a povestit și cum a avut curajul să investească în preluarea unei pensiuni, în plină pandemie:

„Povestea este destul de simplă, mai simplă decât am putea crede. O dată cu începerea pandemiei, tot ce înseamnă turism a picat. Îmi aduc aminte că eram undeva prin februarie când se auziseră primele zvonuri despre Covid (...) nu le dădeam importanță foarte mare. În schimb, fiind foarte conectat cu oameni din lanțuri hoteliere, companii aeriene și așa mai departe, au început să îmi spună că rezervările lor sunt tot mai puține și că se simte ceva în piață. Cu patru zile înainte de lockdown, mi-am trimis toți colegii acasă, am venit la birou și m-am dus la absolut toți furnizorii personal și am renegociat toate contractele pe cheltuieli fixe. Acolo unde am putut să le închidem unilateral, am închis unilateral, acolo unde am putut să renegociem, am renegociat. Ei erau puțin surprinși de reacția mea pentru că încă nu se întâmplase încă nimic. Se simțea o rumoare în piață, dar nu se întâmpla nimic care să îi ducă pe ei cu gândul că ar putea să vină clienții peste ei. A fost mai mult o plasă de siguranță pe care am vrut să ne-o luăm pentru că nu știam ce se va întâmpla.

Au urmat 6-7 luni de anxietate antreprenorială în care pur și simplu vedeam cum nu mai există încasări, însă existau clienți care își cereau banii înapoi și furnizori care mai trebuiau plătiți. (...) După ce că nu mai aveam încasări, nu mai aveam rulaj, pentru că nu mai cumpăra nimeni nimic, mai aveam și turiști cu vacanțe anulate care își cereau banii înapoi. Asta nu se poate numi decât colaps direct. În condiții normale, nimeni nu ar fi trecut peste o astfel de criză, dar am reușit să supraviețuim tocmai pentru că și clienții, la rândul lor, au fost înțelegători. Pe de altă parte și cei de la ANPC, unde se făceau toate reclamațiile și care, fără doar și poate, te puteau executa direct, au fost înțelegători.

În condițiile în care nu mai aveam de muncă, nu mai aveam încasări, am căutat zona ospitalității. De ce? Pentru că știam că în momentul în care se va termina lockdown-ul, nu se va termina și cel din străinătate. Știam din cifre că peste 70% dintre români călătoresc în țară încă din pandemie și am zis că, aceștia, cu siguranță după ce se vor termina restricțiile în România, ponderea va crește la 80% sau 90%. Atunci am încercat să ne reorientăm către un business în industria de ospitalitate și așa am preluat noi această pensiune pe care o administrăm și astăzi și care ne-a salvat la momentul oportun”, a continuat antreprenorul.

