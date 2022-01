Poliţistul care a accidentat mortal o fată avea permis de Marea Britanie, valabil şi în România

'Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la permisul de conducere deţinut de către poliţistul implicat în evenimentul rutier de ieri, facem următoarele precizări: bărbatul a obţinut permisul de conducere în anul 2012, în România; în anul 2016, bărbatul şi-a preschimbat permisul în Marea Britanie; având în vedere Convenţia de la Viena din 8 noiembrie 1968, permisul de conducere este valabil, pe bază de reciprocitate UE', se explică în comunicatul transmis vineri.

Accidentul s-a petrecut în Sectorul 1, agentul de poliţie aflat la volan accidentând două fete care traversau strada. Una dintre ele a fost transportată la spital, iar cea de a doua a murit la locul accidentului.

Potrivit purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Diana Sarca, poliţistul, care era încadrat din 2017, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. El se afla singur în maşină. Cercetările au fost preluate de Brigada Rutieră în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs accidentul.

Fetiţa ucisă pe trecerea de pietoni în Bucureşti, verificată cu piciorul de poliţist. Ciutacu, plin de nervi ÎN DIRECT. Chirieac a răbufnit

Victor Ciutacu, moderatorul emisiunii ”Punctul Culminant”, de la România TV, a răbufnit după ce a văzut imaginile cu fetiţa lovită de maşina de poliţie din Bucureşti.

"Doamnelor şi domnilor, e o poză care revoltă o ţară întreagă. Îţi trimiţi copilul la şcoală în siguranţă, şi apoi te sună lumea să vii să îţi iei copilul împrăştiat de un descreierat pe trecerea de pietoni. Uitaţi cum poliţistul verifică cu bocancul dacă mai mişcă hoitul, doamnelor şi domnilor. Asta se întâmplă în ţara românească, dle Bode! Animalul ăla mai lucrează în MAI, în Poliţia Română? Am înţeles, nu vă dă voie legea, nu vă dă voie Codul Muncii (n.r. să îl dea afară pe agent), dar bunul simţ nu vă cere să îndepărtaţi ticălosul ăla care împinge mortul să vadă dacă mai trăieşte? Nu i-a pus şi oglinda să vadă dacă mai respiră? Jur, am văzut multe imagini revoltătoare, am văzut crima de la Bolintin, dar o imagine ca asta bate tot", a declarat Victor Ciutacu la România TV.

Bogdan Chirieac a răbufnit: "Mafie de sus până jos. Domnul Bode o fi acasă?"

Întrebat dacă vrea să vadă încă o dată imaginile, Bogdan Chirieac a spus că "nici nu cred că e în regulă să fie difuzate, deşi sunt de mare interes în momentele astea. E vorba de un copilaş!".

"Dle Chirieac, şi dacă era vorba de o pisică, de un câine... ", a replicat Ciutacu.

"Da, nu vă pot contrazice. Totuşi...", a spus Bogdan Chirieac. Vezi continuarea aici!

