Polițist din Caraș-Severin, acroșat de un bolid de lux. S-au tras focuri de armă pentru oprirea șoferului

Inspectorul de Poliție Județean Caraș-Severin a fost sesizat, joi după-amiaza, prin apel 112 despre faptul că un polițist din cadrul Poliției Orașului Bocșa care dirija traficul rutier pe raza de competență a fost acroșat de șoferul unui autoturism care a refuzat să se conformeze solicitărilor polițiștilor, scrie Realitatea.net. Oamenii legii au pornit pe urmele șoferului, iar pentru a-l putea opri au tras chiar și câteva focuri de armă.

„În această după-amiază, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a fost sesizat prin apel 112 despre faptul că un poliţist din cadrul Poliţiei Oraşului Bocşa care dirija traficul rutier pe raza de competenţă a fost acroşat de un autoturism care a refuzat să se conformeze solicitărilor poliţiştilor. Din verificările efectuate s-a stabilit că poliţiştii au efectuat semnalul regulamentar de oprire autoturismului în cauză, acesta ar fi încetinit, apoi ar fi accelerat din nou, moment în care l-ar fi acroşat pe agentul de poliţie care se afla lângă maşina acestuia, solicitându-i conducătorului auto să oprească autoturismul şi să prezinte documentele pentru control”, transmite Inspectoratul de Poliţie al judeţului Caraş-Severin.

Șofer din Constanța, oprit cu focuri de armă

Poliţiştii constănţeni au tras, sâmbătă dimineaţa, 7 august, opt focuri de armă pentru a prinde un bărbat fără permis auto care conducea un autoturism fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi a unor substanţe psihoactive, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ), potrivit Agerpres.



Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se afla sub controlul judiciar pentru furt calificat şi conducere fără permis, fapte săvârşite în luna iunie a acestui an şi a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de duminică să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. El conducea sâmbătă dimineaţa o maşină şi nu a oprit la semnalele regulamentare ale poliţiştilor, iar aceştia au plecat în urmărirea lui.



"Pentru a opri autoturismul, poliţiştii rutieri au tras opt focuri de armă, atât în plan vertical, cât şi în direcţia anvelopelor. Precizăm faptul că s-au înregistrat doar avarii la nivelul autoturismului, fără a exista victime omeneşti.", a menţionat IPJ.