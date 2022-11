Ploaie de stele impresionantă în noaptea de 17 spre 18 noiembrie

”În fiecare noiembrie planeta noastră trece prin zona prin care a trecut și cometa 55P/Tempel-Tuttle. Aceasta a lăsat pe orbită cantități mari de praf care intră în atmosfera Pământului când acesta trece prin locul unde se află ele.

Micile particule de praf intră cu viteză mare în atmosferă (71 km/s sau 255.600 km/h) și prin frecarea cu aerul fac ca acesta să emită lumină. Vedem astfel dâre luminoase care durează o fracțiune de secundă. Astronomii le numesc „meteori” iar publicul „stele căzătoare”

Predicții pentru 2022

Orice roi de meteori are o anumită perioadă în care este activ și un moment de maxim, în care activitatea meteorilor este cea mai mare. Leonidele sunt active în luna noiembrie, între 6 şi 30 noiembrie. În această perioadă se pot observa pe cer, după ora 1, meteori ce vin din constelația Leo. Aveți cele mai mari șanse de a observa stelele căzătoare Leonide în noaptea de maxim. Anul acesta (2022) maximul se va produce în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, ora 1 dimineața.

Astfel, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie putem vedea cele mai multe Leonide. Numărul de Leonide din noaptea maximului ar putea fi de 10-15 pe oră.

În noaptea de maxim Luna va răsări la miezul nopții, dar va fi în seceră subțire. Leonidele sunt resturile cometei Temple-Tuttle, ce a trecut la periheliu în 1998. În perioada 1998-2002, Pământul a trecut, în fiecare an, printr-o regiune plină de praful lăsat de nucleul cometei. Astfel s-au produs adevărate furtuni de meteori, cu rate de 1000 de meteori pe oră.

Începând cu 2003, maximul atins de acest curent a fost de maxim 10 meteori pe oră.

Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini poluante. Așa că din orașele mari nu se pot observa mulți meteori. Cel mai bun este țară sau la munte. Este bun și un loc situat la marginea orașelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat, pot vedea maxim 20 de meteori pe ora. Cei ce observa din orașe vor vedea foarte puține stele căzătoare sau probabil nici una.

Cum se pot observa?

Pentru vedea meteori nu aveti nevoie de nici un instrument astronomic. Va trebuie ceva pe care sa stati intins, un sac de dormit sau un sezlong. Va mai trebuie imbracaminte groasa pentru ca noptile de noimebrie sunt geroase. Pentru a vedea cat mai multi meteori, este nevoie sa priviti cerul macar o ora. Cu cat observati mai mult cu atat vedeti mai multi meteori. Desigur este binevenita o pauza scurta pentru dezmortire.

Ce se va vedea pe cer?

Urmarind bolta cereasca veti vedea stelele si Calea Lactee. Uneori o dara luminoasa, ce va dura mai putin de o secunda, se va vedea printre stele. In vechime parea ca una din stelele de pe cer a cazut, de aici venind numele de “stea cazatoare”. Desigur ca stelele nu au cum sa cada. Ati observa o particula foarte mica, sub 1 mm diametru, ce a intrat in atmosfera Pamantului si la frecarea cu aerul a luat foc. Predictiile spun ca se vor vedea maximum 20 de meteori pe ora, scrie Observatorul Vasile Ușureanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News