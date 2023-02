"Mergem pe ideea de depărtare. Nu fac, nu vreau, nu ştiu, nu pot, nu am chef să ies nicăieri, nu ieşim nicăieri, vacanţele devin o obligaţie, nu îmi place cum conduci, nu am nevoie de nimic, lasă-mă în pace, nu comunicăm, nu vorbim, dacă vorbim cine ştie ce se întâmplă. Multe reproşuri, multe critici, pe asta se bazează anxietatea în cuplu.

Cu cât reproşurile sunt mai înalte, cu atât criticile vor deveni mai vehemente. Există un element care ţine de mândrie, evident, şi compasiunea cu un asemenea partener este greu de acceptat. Vei înţelege că nu ai cum să mergi pe ideea de compasiune faţă de un partener care este permanent critic.

Dar trebuie să adresăm o întrebare simplă: de ce ajung partenerii să fie critici?", a spus psihologul Radu Leca.

Ramona Dumitru, psiholog, a intervenit şi a spus că este "poate din nişte aşteptări realiste, poate din dorinţa de a schimba ceva la celălalt partener. Majoritatea cuplurilor se bazează pe ideea de schimbare. Este greşit, însă".

"Se întâmplă de foarte multe ori, mai ales în cuplurile în care ea e mai mică decât el cu minimum 10 ani. El o ia ca să o crească, o ia de foarte tânără, la 18-20 de ani. Îi spune cât de bine o să îi fie lângă el. Ea va ajunge să aibă încredere totală în el, o să îl vadă ca pe Dumnezeu. Doar că după ce ea va ajunge la 30-35 de ani, dinamica cuplului se va schimba total. El, îmbătrânit, va avea alt ritm, la care ea nici nu va dori să se uite, şi atunci criticile vor fi foarte mari. Vor fi intense.

Acest algoritm al criticii în cuplu are o structură ce favorizează un impact controlat de rezultate. Respectiv ce spun când aude, ce să îi spun cum să audă, ce îmi iese când aude ceea ce îi spun. Avem de-a face cu o monetizare emoţională a timpului în care partenerul uşor de manipulat aude ceea ce i se spune. Îmi creez un scenariu şi sună aşa: Am nevoie de timp ca să fiu auzit în cuplu de către partenerul ce nu îşi doreşte să mai realizeze nimic în cuplu", a mai spus Radu Leca.

Expresia care manipulează partenerul

"Dacă îţi doreşti să laşi partenerul să creadă că domină, îi spui următoarea frază, de o mediocritate absolută: fata ta are nevoie de ajutor. Această expresie, "fata ta", este profund manipulativă, deoarece incită la un anumit tip de emoţie, deoarece partenerul este vizualizat drept omul care are putere asupra ei. Nu sunt de acord cu ea, dar am observat că e folosită", a concluzionat Leca.

