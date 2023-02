Pavel Bartoș, despre prima întâlnire cu iubitul fiicei sale: Nu am știut cum să reacționez...

Actorul a mărturisit că, deși a avut rețineri atunci când l-a întâlnit pe iubitul fetei, până la urmă, s-a împrietenit cu acesta.

"E normal să fie așa, chestia asta că iau o pușcă și stau să aștept…Tu ce trebuie să faci e să îți educi copilul în așa fel încât să nu te surprindă în rău. La mine a fost o chestie tare mișto. Nu am știut prima oară cum să reacționez, că a venit cu primul băiat. Dar știi cum e, acum chiar suntem prieteni. Și mă bucur, asta înseamnă că mi-am crescut ok copilul. Dacă tu ești lângă el, nu încearcă nimic să îți demonstreze. El încearcă doar să se bucure de viață și de adolescența lui", a mărturisit Pavel Bartoș, la Pro TV, în emisiunea Vorbește lumea, scrie viva.ro.

"O să îmi fie dor, dar e o chestie firească"

Cât despre faptul că fiica sa, Eva, care este în primul an la Facultatea de Drept, are de gând să-și continue studiile în afară, actorul a mai spus: "Dacă va pleca, asta e. Dacă pleacă la Londra, e la două ore cu avionul. Dacă stăm să ne gândim, mai lungi sunt distanțele în țară. O să îmi fie dor, dar e o chestie firească. Nu o să stea toată viața cu mine. În rolul de tată nu poți să joci. În ăla ești surprins zi de zi. Încerc să fiu un tată perfect pentru copiii mei. Reacționezi și încerci să îi arăți copilului că ești tot timpul lângă el. E foarte importantă comunicarea, să fii prieten cu el. Și răbdarea e foarte importantă, dar am noroc cu a mea soție, care mă îndrumă pe calea cea bună".

Despre Pavel Bartoș

Pavel Bartoș a urmat Facultatea de Teatru la Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj, la clasa profesorului universitar Marius Bodochi. Acesta a demonstrat că are o înclinație către actorie încă din perioada studenției. La scurt timp după terminarea facultății a fost repartizat la Teatrul de păpuși "Puck" din Cluj, potrivit stirileprotv.ro.

Ulterior, a ocupat un loc în trupa Teatrului Național din Cluj și a Teatrului de Nord din Satu Mare. În 1999, Pavel o obținut prin concurs un post de actor la Teatrul Național din Timișoara și la Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely". În același timp a colaborat și cu Opera Română din Timișoara. În 2001 a fost acceptat în trupa Teatrului Odeon din București, unde activează și în prezent.

În paralel, Pavel a început să cocheteze cu televiziunea. Inițial a apărut în diverse reclame, după care a jucat în mai multe telenovele românești de la PRO TV.

În 2004, Pavel a apărut pe micile ecrane în rolul lui "Paul Tănase" în telenovela "Numai iubirea", iar în anul următor a interpretat rolul lui "Luigi" în telenovela "Păcatele Evei". Ulterior, au urmat roluri în producțiile: "Iubire ca in filme", "Îngerașii", "Aniela" și "State și Flacăra - Vacanță la Nisa".

Începând din 2011, Pavel este prezentator al show-urilor "Românii au talent” și "Vocea României".

