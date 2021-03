Pașaport digital. Israelul, negocieri cu fiecare țară. David Saranga: Suntem acum în discuţii şi cu România

Dacă Uniunea Europeană va întârzia prea mult timp cu "paşaportul verde digital", atunci Israelul vrea să înceapă să negocieze cu fiecare ţară membră în parte pentru a ajunge la un acord de recunoaştere reciprocă a certificatului de vaccinare, a declarat ambasadorul Israelului în România, David Saranga, într-un interviu pentru Agerpres, precizând, în context, că guvernul său a negociat deja cu Grecia şi Cipru pe această temă şi a început discuţiile cu România, care nu au ajuns însă până acum într-un stadiu avansat.

Vorbind despre viitorul "paşaport verde digital", David Saranga a subliniat că lucrul cel mai important în momentul în care se discută despre recunoaşterea reciprocă a certificatului de vaccinare este tehnologia, care trebuie să garanteze că documentul nu este ilegal, aspect foarte important pentru Israel, una dintre ţările cu cea mai mare rată de vaccinare din lume.



”Societatea israeliană este vaccinată, vorbim despre mai mult de 56% din populaţie, cu prima sau a doua doză, şi vorbim despre 86% din populaţia de peste 16 ani care este vaccinată. Din acest motiv, ce vreau să zic este că Israelul vrea să deschidă graniţele, Israelul vrea să începem să ne întoarcem la normalitate. Şi întoarcerea la normalitate înseamnă şi turismul, care este important, este o parte din economie. Bineînţeles, la noi este sub 2% din PIB-ul nostru, dar în alte ţări ca Spania, Grecia sau Cipru este o componentă importantă din economie. Şi din acest motiv noi vrem să deschidem cerul, vrem să începem din nou să vedem turişti în Israel şi invers, turişti din Israel care vor pleca în străinătate. Dacă până la sfârşit o să fie o înţelegere comună la nivel de UE, atunci este excelent. Dar dacă vom vedea că lucruri de acest gen nu se vor întâmpla sau vor dura mult timp, atunci vrem să începem să negociem cu fiecare ţară şi să avem un acord de recunoaştere reciprocă a certificatului de vaccinare. Şi, în acest context, noi am negociat deja cu Grecia şi cu Cipru, suntem acum în discuţii şi cu România, dar încă n-am ajuns la această etapă în care stăm de vorbă şi să vedem care sunt detaliile. Am început să vorbim despre asta, dar aşteptăm răspunsul guvernului român”, a explicat David Saranga.