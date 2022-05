Partidul Naţional Liberal - 147 de ani de la înființare. Conacul Brătienilor de la Ștefănești, Argeș, gazda liderilor liberali - GALERIE FOTO

Pe 24 mai 1875 se înfiinţa Partidul Naţional Liberal. Printre membrii fondatorii s-au aflat figuri importante ale istoriei, printre care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, C. A. Rosetti, D. A. Sturdza. Marți, la Vila Florica din Ștefănești, Argeș, liderii liberali au ținut să se reunească pentru a aniversa cei 147 de ani de la fondarea partidului

Construit în 1858 și restaurat în urmă cu doi ani, Conacul Brătienilor reprezintă unul dintre cele mai frumoase domenii boierești din România, având capelă, fermă, cramă, un observator atronomic, podgorii și un parc care se întinde pe câteva hectare. Conacul a fost construit după planurile lui Ion Brătianu, iar câțiva ani mai târziu, în perioada 1889 – 1925, au avut loc alte modificări după planurile lui Ion I. C. Brătianu.

Realizat în stil neoromânesc, cu elemente moderne și tradiționale, frumosul conac obține titulatura de Vila Florica în cinstea fiicei lui Brătianu, decedată la o vârstă fragedă, în urma unei boli infecțioase.

Conacul Brătienilor din Ștefăneștii Noi de lângă Pitești, a fost gazda liderilor liberali, care au aniversat, marți, 147 de ani de la înfințarea Partidului Național Liberal.

În cuvântul de deschidere, senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat că la 147 de ani de la înfiinţarea PNL şi 100 de ani de când în 1922 începea marea guvernare liberală, moment de referinţă al unei perioade de modernizare şi unificare, decada Brătienistă, ne dorim o nouă decadă liberală pentru România.

Constituţia liberală din 1923 a servit bine ţara, modernizarea Constituţiei, aşa cum ştiţi, este un pas necesar şi acum, iar revizuirea, când se va face ea, vă asigur că va avea o puternică amprentă liberală. A fost o decadă de reforme în toate instituţiile statului, a fost edificat un sistem puternic de alianţe de securitate, sunt lucruri mari care nu pot fi făcute de pe o zi pe alta nici acum, se întind dincolo de alegerile din 2024 şi sunt asumate de PNL, pentru că noi nu am fugit niciodată de răspundere şi am luat decizii bune pentru ţară chiar dacă nu au fost întotdeauna cele mai bune pentru PNL şi am încheiat alianţe politice necesare pentru a îndeplini marile obiective naţionale, a afirmat Gorghiu.

Klaus Iohannis: Drumul meu s-a despărţit de PNL, dar am rămas mereu alături de PNL

"Timpul luptelor politice interne a trecut, cel puţin aşa cred eu, şi cred că dumneavoastră vă doriţi acelaşi lucru. Partidul Naţional Liberal a făcut toate schimbările pe care le-a considerat necesare pentru a asigura o conducere capabilă să garanteze o guvernare competentă, care să ofere şansa unui succes electoral în viitor, mai exact în 2024.

PNL are în acest moment un lider ales, domnul premier Nicolae Ciucă, cu o solidă majoritate a membrilor partidului, şi astfel suntem în situaţia pe care foarte mulţi şi-au dorit-o ca preşedintele PNL să fie premierul Guvernului României. Acum, prioritatea absolută este aceea de a gestiona eficient aceste crize serioase cu care ne confruntăm şi să luăm cele mai bune măsuri în sprijinul populaţiei.

Partidul Naţional Liberal a fost întotdeauna un partid pentru oameni, un partid care să asigure o guvernare stabilă, cu un Executiv racordat la provocările momentului", a spus şeful statului, la evenimentul organizat la Vila Florica, cu prilejul aniversării a 147 de ani de la înfiinţarea PNL.

Drumul meu s-a despărţit de Partidul Naţional Liberal în 2014, când am preluat primul mandat de preşedinte al României, dar în toţi aceşti ani am rămas mereu alături de Partidul Naţional Liberal şi Partidul Naţional Liberal alături de mine", a declarat Klaus Iohannis.

Nicolae Ciucă: PNL este singurul mare partid naţional care promovează liberalismul economic şi politic

"Partidul Naţional Liberal este singurul mare partid naţional care promovează liberalismul economic şi politic, are o viziune politică de centru-dreapta, iar istoria mai veche şi recentă ne arată că este partidul care garantează stabilitatea guvernamentală, dezvoltarea economică şi moderaţia în actul guvernării.

Partidul nostru, alături de preşedintele României, excelenţa sa domnul Klaus Werner Iohannis, reprezintă garanţia ce susţine cu toată tăria apartenenţa României la Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, asumând valorile democraţiei constituţionale de tip occidental", a declarat Nicolae Ciucă, la evenimentul organizat la Muzeul Naţional Brătianu - Vila Florica de la Ştefăneşti.

Dinu Zamfirescu, citat din testamentului lui Dinu I.C. Brătianu: Vor fi probleme grele de rezolvat

La rândul său, Dinu Zamfirescu, fost deținut politic și unul dintre cei 12 membri refondatori ai Partidului Național Liberal a citat din testamentul politic al președintelui Partidului Național Liberal, Dinu I.C. Brătianu. Acest testament a fost întocmit în ianuarie 1949, cu un an înaintea arestării sale.

Citez: "Sunt încredințat că rolul Partidului Național Liberal, care singur este rezemat pe principii sănătoase, va fi în viața de mâine și mai important ca în trecut, el singur având o tradiție de înfăptuiri generoase și largă experiență în conducerea țării. În toate aspectele vor fi probleme grele de rezolvat. Pe plan extern, România, ca cea mai luminată țară din răsăritul Europei, va juca un rol de frunte în cadrul cooperării internaționale economice și politice ale unei Europe unite". (Foto: Crișan Andreescu)

