Femeia care a simțit mirosul de Parkinson al soțului ei îi ajută pe oamenii de știință să vină cu un test de diagnostic

În prezent, nu există un test definitiv pentru boala Parkinson, dar Joy Milne are capacitatea uimitoare de a descoperi prin miros prezența acestei boli.

O femeie care a observat că soțul ei mirosea diferit, înainte de a fi diagnosticat cu Parkinson, a ajutat oamenii de știință să dezvolte un test care identifică boala. Joy Milne, în vârstă de 72 de ani, a spus că răposatul ei soț ”a dezvoltat mirosul când tocmai împlinea 32 de ani”.

Ea a declarat pentru Sky News: ”I-am tot spus că nu face duș corespunzător. Și a devenit destul de supărat pentru asta la început”. Potrivit celor povestite de femeie, cu timpul aroma de mosc a devenit din ce în ce ”mai puternică, în plus s-au mai întâmplat și diverse alte lucruri”, a explicat ea. ”Era puțin mai obosit, mai morocănos și am crezut că are o tumoare pe creier”.

În cele din urmă, când avea 44 de ani, soțul ei a fost diagnosticat cu Parkinson. Joy Milne a spus că știa deja - înainte de a detecta boala soțului ei - că era capabilă să miroasă lucruri pe care alți oameni nu le puteau și că această calitate a moștenit-o de la bunica ei.

Odată ce diagnosticul soțului ei a fost confirmat, Joy i-a povestit doctorului Tilo Kunath de la Universitatea Edinburgh despre schimbarea mirosului pe care o simțise cu ani înainte la soțul ei.

Așa a început un proces care a dus acum la un test-tampon dezvoltat de cadre universitare de la Universitatea din Manchester.

Adulmecând tricouri

Oamenii de știință au crezut că mirosul specific bolii Parkinson ar fi putut fi cauzat de o modificare chimică sebumului din piele. În munca lor preliminară, ei i-au cerut doamnei Milne să simtă mirosul tricourilor purtate de persoanele care sufereau de Parkinson și de cei care nu aveau această boală.

Joy a identificat corect tricourile purtate de pacienții cu Parkinson, dar a mai spus că unul din grupul de persoane fără Parkinson avea mirosul specific al bolii. Câteva luni mai târziu, individul care purta acel tricou a fost diagnosticat cu această boală.

Boala degenerativă este afecțiunea neurologică cu cea mai rapidă creștere din lume. Are o varietate de simptome, inclusiv tremurături - în special la nivelul mâinilor - probleme de mers și echilibru, lentoare și rigiditate extremă la brațe și picioare.

Citește și:

Ce poate dezvălui pielea unei persoane despre ea?

Pielea formează o barieră de protecție crucială între mediul extern și organele noastre interne. Ne protejează împotriva agenților patogeni și a substanțelor chimice, servind în același timp la reglarea temperaturii.

De asemenea, acționează ca un organ senzorial, stochează apă și grăsimi și ajută la producerea vitaminei D atunci când este expus la soare.

Dar pielea poate fi, de asemenea, o fereastră către sănătatea noastră generală, a declarat Shari Lipner, profesor asociat de dermatologie clinică la Weill Cornell Medicine, pentru Newsweek .

Cum poate pielea să dezvăluie semne de boală?

Modificările pielii pot fi un indicator al mai multor afecțiuni medicale sau boli de bază, deși majoritatea tulburărilor cutanate nu sunt semne de boală gravă.

Dacă pielea capătă un aspect galben sau albul ochilor devine galben, acesta este adesea un semn că individul are niveluri crescute de enzime hepatice sau bilirubină, ceea ce poate indica o problemă cu sistemul hepatobiliar - ficatul, vezica biliară și căile biliare - cum ar fi icterul.

În mod similar, dacă palmele devin de o culoare galben intens sau pielea ta devine gălbuie-portocalie, acesta poate fi un semn al ingestiei excesive de beta-caroten. Consumul excesiv de alimente bogate în această substanță – precum morcovii, dovleceii și cartofii dulci – sau suplimentele cu beta-caroten, poate provoca o afecțiune cunoscută sub numele de carotenemie, care se caracterizează prin aceste simptome.

Mâncărimea pielii este ceva de care să vă faceți griji?

Deși mâncărimea pielii este relativ frecventă, în cazuri rare, aceasta poate fi un semn al unei boli de bază, cum ar fi diabetul sau limfomul. A avea mâncărimi ale pielii nu înseamnă neapărat că aveți oricare dintre aceste afecțiuni și există cauze ale acestui simptom care sunt mult mai frecvente, de exemplu, afecțiuni ale pielii precum eczema sau infecțiile pielii.

Conform unui studiu din 2021, dermatita seboreică – o afecțiune comună a pielii care afectează în principal scalpul, cauzând pete solzoase, piele roșie și mătreață – este mai răspândită la pacienții cu boala Parkinson. Afecțiunea pielii a fost, de asemenea, asociată cu HIV și pare să fie mult mai răspândită la pacienții infectați cu virusul.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News