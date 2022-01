Otrava din pahar. Mulți o beau zilnic și își scurtează viața cu 5 ani. Dr. Mihail Pautov: Un DROG, furtună metabolică. Se află în toate supermarketurile

Medicul chirurg Mihail Pautov a vorbit despre efectele dăunătoare ale sucurilor acidulate care conțin mult zahăr. Mulți români obișnuiesc să bea minim un pahar pe zi din astfel de sucuri, iar acest obicei le scurtează viața cu 5 ani, susține chirurgul.

"Aș vrea să vorbim despre un drog, un drog pe care îl cunoașteți cu toții și se află pe toate rafturile din toate supermarketurile posibile și un drog care omoară de zece ori mai mulți oameni în lume decât toate celelalte droguri luate laolaltă. Dacă ei laolaltă cocaina, morfina, marijuana și orice alt drog îți vine în minte, numărul persoanelor care suferă de pe urma lor este de 10 ori mai mic decât numărul de oameni care suferă real, zilnic, consumând un produs de pe raft care se cheamă Cola. Fie că vorbim de Coca Cola, de orice formă găsești, Cola este o otravă. Este cea mai mare otravă pe care o poți consuma astăzi, la un preț foarte mic, foarte avantajos, luat de pe raft. Imaginați-vă așa: o sticlă de suc conține un pahar de zahăr.

Punem un pahar de zahăr într-o sticlă, amestecăm și aia este sticla de suc pe care o bem. Corpul uman nu este capabil să proceseze atât de mult zahăr deodată, așa că el îl absoarbe și în corp apare o furtună metabolică. Acel exces de zahăr îți epuizează pancreasul, se duce în ficat, îți distruge ficatul, îți distruge creierul, are efecte negative asupra psihicului tău, îți distruge vasele, aceste țevi prin care îți curge sângele, ele sunt efectiv ruginite de un singur pahar de Cola pe zi. De fapt, dacă bei Cola în fiecare zi vei muri cu 5 ani mai repede decât ți-a fost scris să mori, iar problema este că ultimii tăi 15 ani vor fi în chinuri, în chinuri și în boală. Boli care se numesc diabet, boli cardiovasculare, boli de inimă, cancer etc. Și e curios cum drogurile sunt interzise, iar Cola este pe raft și nu are nici măcar accize, nu are nici măcar taxe, nu are un impozit special care să meargă spre sănătate.

Boala în care Cola este recomandată de medic

Există însă un singur moment în care un doctor îți poate recomanda Cola, în special la copii, și fac asta des și oamenii se miră. În momentul în care sunt răciți și au febră, și sunt deshidratați, și le spun să bea un pahar de Cola se sperie. Păi tu care ești răcit, ai o temperatură crescută, corpul tău se deshidratează. Corpul tău taie orice consum de energie de care crede că nu are nevoie, cum ar fi sistemul digestiv. De aceea, atunci când răcim și avem febră nu ne va fi foame și în special copiii nu vor să mănânce nimic. În plus, poate apărea greața și vărsăturile care duc la o deshidratare și mai accentuată.

De regulă, copiii nu vor să bea nimic, oricât nu le-ai explica că trebuie (...) Poate fi făcută o perfuzie cu glucoză care ne rehidratează și ne dă energie pentru lupta imunității cu virusul cu care avem de a face. Acest lucru poate fi făcut mai simplu cu un singur pahar de Cola pe care i-l dai copilului să îl bea. Copilul s-ar putea să renunțe o limonadă sau un ceai și sunt șanse foarte mari să accepte acel pahar de Cola care îi poate da energie și îl rehidratează. Deci iată cum un drog periculos e atât de rău, dar poate avea această utilitate atunci când suntem bolnavi.", a explicat medicul Mihail Pautov într-un video postat pe rețelele de socializare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News