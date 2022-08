Olaf Scholz avertizat să se pregătească pentru ”toamna furiei”. Sunt anunțate revolte violente în Germania

Popularitatea cancelarului german este în scădere, scăzând la cel mai scăzut rating de la preluarea mandatului în decembrie. Aproximativ două treimi dintre germani declară că sunt nemulțumiți de Scholz și de coaliția sa, potrivit unui sondaj realizat de institutul de sondaj INSA pentru ziarul Bild am Sonntag, publicat duminică.

Liderul german a fost huiduit și insultat săptămâna trecută în orașul Neuruppin, din estul Germaniei, unde a vorbit la o întâlnire civică despre costul vieții care paralizează țara.

Aproximativ 300 300 de protestatari s-au adunat pentru a-l chinui pe domnul Scholz, conduși de partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania și Partidul de Stânga Socialist.

Unii aveau pancarte prin care îl îndemnau pe cancelar să demisioneze. Alții au scandat ”trădător de popor”, ”mincinos” și ”ieșiți afară”.

Acum oficialii serviciilor de informații avertizează că Olaf Scholz ar trebui să se pregătească pentru o ”toamnă a furiei”

Potrivit The Times citat de Express, oficialii serviciilor de informații sunt îngrijorați de faptul că extremiștii atât de stânga, cât și de dreapta vor încerca să se unească și să se mobilizeze într-o revoltă largă împotriva sistemului, în special în Germania de Est.

Stephan Kramer, președintele Oficiului de Stat din Turingia pentru Protecția Constituției, o ramură de est a serviciului de informații intern al Germaniei, a descris starea de spirit drept ”explozivă”.

El a declarat pentru The Times: ”În acest moment, avem un grup de forțe foarte special în această toamnă. Avem o populație foarte, foarte tensionată după pandemie, care încă mai are multă furie stocată. Sărăcia nu afectează doar grupurile aflate la marginea societății, ceea ce este destul de rău în sine, ci își face drum în mijlocul societății”.

”Este o mare problemă”

El a continuat: ”Tocmai această confluență a tuturor acestor factori de stres îi face pe oameni să se simtă extrem de nesiguri și, în unele cazuri, le este frică pentru însăși existența lor. Nu doar că sunt foarte supărați, dar sunt și o pradă foarte vulnerabilă pentru extremiști care le pot oferi răspunsuri care, în cele din urmă, nu sunt răspunsuri reale, dar îi incită la extremism.”

Sondaj: Peste jumătate dintre germani sunt nemulțumiți de Olaf Scholz

Circa 62% dintre cetăţenii Germaniei sunt nemulţumiţi de guvernul cancelarului Olaf Scholz, potrivit unui sondaj realizat de institutul INSA pentru ziarul Bild am Sonntag, transmite duminică dpa.



Doar 25% dintre respondenţi au declarat că sunt mulţumiţi de Scholz, potrivit sondajului citat, dat publicităţii duminică.



Evaluarea coaliţiei aflate la guvernare - formată din Partidul Social-Democrat (SPD) al lui Scholz, Liber Democraţi (FDP, pro-business) şi Verzi - a fost la fel de negativă: 65% dintre germani s-au declarat nemulţumiţi de activitatea guvernului federal şi doar 27% s-au declarat satisfăcuţi.



Sondajul a vizat obţinerea unei aprecieri generale a activităţii coaliţiei, nu o evaluare asupra unor teme specifice.

Cifrele s-au înrăutățit pentru Scholz de la ultimul sondaj



Potrivit Bild am Sonntag, într-un sondaj echivalent care a fost realizat la începutul lunii martie, 46% dintre cei chestionaţi s-au declarat mulţumiţi de activitatea lui Scholz, în timp ce 39% au declarat că nu sunt mulţumiţi. Tot atunci, 44% dintre respondenţi au decarat că actuala coaliţie de guvernământ face o treabă bună, iar 43% nu erau de acord cu această apreciere.



Agenţia dpa menţionează că executivul german sub conducerea lui Scholz s-a confruntat cu mai multe provocări, între care creşterea nivelului de trai şi a preţurilor la energie, consecinţe ale războiului declanşat de Rusia în Ucraina.



Sondajul INSA a fost realizat la 19 august pe un eşantion reprezentativ de 1.002 persoane, la cererea Bild am Sonntag... Citește mai mult AICI.

