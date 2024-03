Oana Sivache, șefa Administrației Spitalelor București, este audiată la DNA

Directorul general al ASSMB, Oana Sivache, s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiată într-un dosar de corupţie.



Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că aceasta a fost chemată într-un dosar care are legătură cu percheziţiile din luna decembrie de la Spitalele "Colţea" şi "Sfântul Luca".



Pe 12 decembrie 2023, procurorii DNA au efectuat percheziţii la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi la spitalele "Colţea" şi "Sf. Luca" din Capitală într-un dosar de corupţie legat de implementarea de servicii IT la unităţi sanitare din Bucureşti.



”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, comise de funcţionari publici, în cursul anului 2023, în contextul derulării unei proceduri de achiziţie publică ce prevedea implementarea în cadrul unor spitale din Bucureşti a unor servicii IT”, preciza DNA.

