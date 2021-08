Oana Roman, diagnostic dur din partea medicilor. Ce se întâmplă cu vedeta

Oana Roman a trecut în ultima perioadă printr-o adevărată serie de schimbări, iar acum, după ce părea să s-a liniștit după ce s-a împăcat cu Marius Elisei, vedeta și-a îngrijorat fanii, după ce a dezvăluit faptul că nu se simte prea bine în această perioadă.

Se pare că, în ultima perioadă, lucrurile nu au arătat prea bine pentru îndrăgita vedetă.

Pe contul său de socializare, fiica lui Petre Roman a dezvăluit faptul că se confruntă cu probleme de sănătate.

Vedeta a decis să meargă să își facă un set de analize, pentru că se pare că nu și le-a mai făcut de mai bine de 8 luni de zile. La câteva zile de la anunț, Oana Roman a dat vestea despre diagnostic.

Ce se întâmplă cu Oana Roman

"Am lipsă de fier, trebuie să iau niște suplimente cu fier. Am colesterolul un pic mărit. Mă mir, pentru că eu, nici când aveam 25 de kilograme mai mult decât am acum, nu am avut colesterolul mare niciodată.

În ceea ce privește tiroida am o mică problemă, pentru care trebuie să reiau tratamentul. Nu este nimic de îngrijorat. Eu am avut hipertiroidie, nu hipotiroidie, deci nu iau Euthyrox. M-ați întrebat ce tratament iau, dar vă sfătuiesc să mergeți la medic", a dezvăluit Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman se recăsătorește. "Părintele mi-a zis: eu slujba de dezlegare nu v-am făcut"

Oana Roman și Marius Elisei s-au împăcat și pare că le merge mai bine ca niciodată. După o perioadă în care au stat separați și fiecare și-a văzut de viața lui, cei doi au decis că încă se iubesc și vor să își mai dea o șansă.

Acum, cei doi vor să se recăsătorească, la doar câteva luni de la divorț. Deși inițial Oana Roman spunea că va fi vorba doar de o reînnoire a jurămintelor în fața lui Dumnezeu, cei doi au decis să căsătorească și în acte.

Așadar, cununia civilă va avea loc pe 24 septembrie, ziua de naștere a lui Marius Elisei.

"Cumva suntem căsătoriți, în fața lui Dumnezeu noi nu am făcut slujbă de dezlegare, încă purtăm verigheta. Nu mai suntem căsătoriți în acte. O petrecere vreau să fac, pe 24 septembrie, de ziua lui Marius. Am mai făcut o așa petrecere acum 5 ani când ne-am reînnoit jurămintele. Între timp vreau să îmi dați idei de locații. Vreau să fac o chestie în aer liber, unde să pun niște baloane, decorațiuni.

Vreau ca toată lumea să fie îmbrăcată lejer. Nu vreau mulăciuni, suntem pe câmpenesco-burghez. Până atunci sper să mă pot mobiliza să organizez o petrecere frumoasă", a declarat Oana Roman, la Antena Stars.

"Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele"

Inițial, Oana Roman spusese că nu e cazul să se recăsătorească civil, iar asta pentru că în fața lui Dumnezeu ei erau încă împreună, preotul spunând că nu a fost făcută nicio slujbă de dezlegare.

"Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Părintele mi-a zis: eu slujba de dezlegare nu v-am făcut. Nu cred că mai e cazul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele. Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu.

Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie ivoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie", a mai spus ea.

De ce s-au împăcat

"Foarte multă lume, inclusiv prieteni și familie ne întreabă cum și de ce ne-am împăcat. De ce? Pentru că am luat această decizie doar noi împreună fără să simțim nevoia să o discutăm cu nimeni și nici măcar cu familia sau prietenii apropiați.

Toți au aflat și au văzut din postările noastre. Este poate un gest egoist din partea noastră, dar am dorit să facem acest pas doar noi cu noi", a explicat Oana Roman.