O recunoşti? S-a retras din showbiz şi e discretă pe reţelele de socializare. În anii '90 făcea senzaţie alături de cei doi colegi de trupă

Mulţi ar recunoaşte-o oricând doar după o singură replică: "Ciocolata e a mia".

Oana Vincu. Nu-ţi spune nimic, aşa-i? Dar Oana de la Genius? Ştii ce mai face Oana de la Genius? S-ar putea să nu ştii, şi asta pentru că fosta solistă a trupei-senzaţie nu este prezentă pe reţelele de socializare, are un singur profil pentru prieteni, nu a mai acordat interviuri în ultimii ani şi nici nu-şi doreşte să posteze noutăţi pentru cei care, cândva, s-au distrat pe cinste pe refrenele ei. Spre deosebire de alți artiști sau foști artiști, care țin legătura cu fanii lor pe Instagram sau chiar YouTube, Oana Vincu nu are decât un cont pe Facebook. Din fotografiile postate în ultimul an, Oana pare de nerecunoscut. Arată total schimbată, pare, desigur, mai matură şi prea puţin mai aduce cu blonda tunsă băieţeşte din afişele de pe litoral de acum 30 de ani.

Cu ce se ocupă în prezent

Formația Genius a activat între anii 1996 și 2001 iar după despărțire membrii acesteia au apucat-o pe căi diferite. Dintre toți, doar Oana a mai cochetat cu muzica, însă, între timp, a ieșit cu totul din lumea mondenă. În urmă cu câțiva ani, Oana Vincu și-a uimit fanii: această a putut fi admirată în rolul lui Lady Capuletti în musical-ul ”Romeo și Julieta” pus în scenă la Timișoara, demonstrând că are o voce cu adevărat spectaculoasă. Oana a fost iubita colegului ei de trupa, Cezar, cu care a și locuit o perioada în America. În prezent aceasta a revenit în orașul natal, Timișoara, unde e profesoară de canto.

De ce s-a despărțit trupa Genius

Oana a vorbit în urmă cu câțiva ani, pentru ziare.com, despre motivele care au dus la despărțirea trupei Genius. “Totul a început să se clatine, atunci când oboseala și-a spus cuvântul. Aveam foarte multe concerte, de multe ori, două sau trei pe zi, mai ales în timpul verii, pe litoral. Nu a fost deloc ușor pentru niște copii care abia terminaseră liceul și poate nu fuseseră plecați de acasă mai mult de o săptămână pe timpul vacanțelor de vară. Să nu uităm, de asemenea, condițiile în care se cânta, de cele mai multe ori pe atunci. Iarnă, sălile erau neîncălzite, nu existau atât de multe hoteluri și pensiuni ca și acum, deci uneori și la condițiile de cazare erau probleme. Poate toate astea, oboseală, trei caractere diferite și-au spus la un moment dat cuvântul. Nu am mai continuat, pentru că am decis de comun acord să ne oprim. Nu au fost certuri legate de bani, precum s-a vehiculat în presă. Știu că citisem adevărate scenarii de film despre despărțirea noastră.”, a povestit Oana de la Genius, conform ziare.com.

Una din piesele care, cândva, se auzea la maxim în mai toate cartierele din România:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News