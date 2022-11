O furtună solară a făcut o gaură în câmpul magnetic al Pământului. Fenomenul spectaculos observat pe cer. "Credeam că am văzut totul" - Foto în articol

O furtună solară a deschis o gaură în câmpul magnetic al Pământului săptămâna trecută, provocând o explozie de aurore roz pe cerul Cercului Arctic, scrie The Sun.



Furtuna geomagnetică solară minoră, de clasă G1, s-a izbit de Pământ pe 3 noiembrie, a raportat spaceweather.com. Site-ul, care urmărește apropierea asteroizilor, vânturile solare, eclipsele și aurorele, a dezvăluit că furtuna a durat mai mult de șase ore și a provocat deschiderea unei "crăpături" în câmpul magnetic, permițând pătrunderea vântului solar.

Următoarele furtuni au provocat unele dintre "cele mai intense aurore roz" pe care cel puțin un localnic le-a văzut vreodată în Tromsø, Norvegia, care este cunoscută pentru priveliștile sale vii asupra aurorelor nordice.





"În ultimul deceniu, am ghidat grupuri spre aurore, conducând peste 1000 de grupuri. Credeam că am văzut totul”, a spus Markus Varik pentru spaceweather.com.



Varik a spus că el și un grup de oameni au plecat să vadă luminile devreme pe 2 noiembrie, când au dat peste "o surpriză".



"Acestea au fost cele mai intense aurore roz pe care le-am văzut vreodată. Culoarea roz era strălucitoare și evidentă cu ochiul liber. Întregul meu grup a fost uluit", a spus Varik.





Aurorele, care apar cel mai frecvent verzi și albastre, sunt cauzate de particulele puternic energetice de la Soare care intră în câmpul magnetic al Pământului și interacționează cu gazele atmosferice, potrivit NASA. Când particulele se ciocnesc cu atomii de oxigen, aurorele emană o nuanță verde, în timp ce atomii de azot fac ca aurorele să pară mai violete.

Aceste jocuri fantastice de lumină sunt văzute în general numai în apropierea Cercului Arctic în emisfera nordică și a Cercului Antarctic în emisfera sudică. De obicei, aurora boreală este cel mai frecvent observată din septembrie până în aprilie. Țări precum Norvegia, Canada și Islanda sunt destinații populare pentru a vedea fenomenul.

An explosion of extremely rare pink auroras recently lit up the night sky above Norway after a solar storm slammed into Earth and ripped a hole in the planet's magnetic field.

Image credit: Markus Varik/Greenlander pic.twitter.com/aty9wVs6KQ