O femeie s-a declarat dezgustată după ce a cumpărat un pui de la supermarket. Motivul pentru care carnea s-a rupt în franjuri / foto

Oameni de pe cuprinsul întregului Pământ sunt dezgustați după ce au aflat ce este „puiul cu spaghetti” - după ce o femeie a publicat imagini de-a dreptul sumbre cu carnea pe care a cumpărat-o de la supermarketul Aldi, scrie Daily Mail.

Postarea femeii a devenit virală pe rețeaua de socializare X, fapt ce a atras o profundă formă de dezgust din partea oamenilor care au văzut.

Alesia Cooper, din Texas, a desfăcut puiul din caserolă și a început să-l spele pentru a pregăti cina pentru copiii ei. Brusc, carnea crudă a început să se rupă în franjuri și a devenit spongioasă și moale.

Femeia, care cumpărase carnea de la supermarketul bugetar Aldi, a scris: „Cred că este carne falsă”.

Dar verificatorii de fapte de pe X au precizat că a fost probabil un caz de „carne spaghete” – un fenomen care afectează un mic procent din păsările de curte de fermă. Potrivit informațiilor, „carnea spaghete” apare ca urmare a creșterii intensive a puilor.

Când aceștia cresc la o dimensiune nenaturală într-o perioadă scurtă de timp, țesuturile lor musculare adesea nu primesc suficient oxigen, ceea ce poate face ca fibrele să se rupă în franjuri. Cu toate acestea, specialiștii spun că produsul nu reprezintă o problemă alimentară, în afara aspectului destul de grețos.

Acest tip de carne a apărut pentru prima dată în 2015 și a fost detectată în aproximativ 4-5% din probele de carne de piept în 2019, a raportat Wall Street Journal.

„Există dovezi că aceste anomalii sunt asociate cu păsările cu creștere rapidă”, a declarat pentru WSJ doctorul Massimiliano Petracci, profesor de agricultură și științe alimentare la Universitatea din Bologna din Italia.

Oamenii de știință cred că rata de creștere rapidă a puilor crescuți în comerț poate face ca țesutul muscular al pieptului să depășească aportul de oxigen oferit de sistemele circulatorii în creștere ale puilor, ceea ce poate determina degradarea și separarea fibrelor musculare.

Mai multe companii au început să revină la puii crescuți normal, deoarece cumpărătorii cred că puii crescuți mai lent și cu o calitate îmbunătățită a vieții vor avea un gust mai bun.

People are disgusted after learning what 'spaghetti' chicken is https://t.co/r2MuW0IA2M via @MailOnline

People are disgusted after learning what 'spaghetti chicken' is - after mom shares grim pictures of stringy meat she bought from Aldi https://t.co/2zLmxTYE7K pic.twitter.com/O6vGw8mAnB