"Nu am povestit asta nimănui". Narcisa Suciu nu și-a lăsat tatăl să-și refacă viața, după moartea mamei: Peste cadavrul meu!

"Tata, după un de la moartea mamei, mi-a spus că este timpul să aducă pe cineva nou în casă și i-am spus "peste cadavrul meu! încearcă numai să vedem ce iese". Probabil nu-l pierdeam atât de devreme și pe el, probabil nu mai avea motiv să trăiască", a povestit Narcisa Suciu în podcastul lui Cătălin Măruță, scrie viva.ro.

"Părinții mei s-au dus destul de devreme. Mama mea a murit când eu aveam 17 ani și ea avea 51, iar pe tata l-am pierdut când aveam 24 de ani. Cancer. Este cuvântul care pe vremea aia era o condamnare la moarte. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum îi suna vocea. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum arăta. Țin minte că avea niște zile în care se simțea rău, dar altfel dormea extrem de puțin, ea avea 4 copii. Se culca ultima și se trezea prima. Era foarte harnică", a mai spus artista.

"Asta nu am povestit-o nimănui"

"Se face un an de când l-am pierdut pe fratele meu cel mare, avea 56 de ani. Ciroză hepatică. Eu aveam spectacol la Brăila în seara aia și m-am trezit la 6 să plec spre Sibiu. Medicul lui era fosta mea colegă din copilărie și m-a sunat la 6 și ceva și mi-a zis că a murit. Asta nu am povestit-o nimănui. Noi am avut o relație foarte apropiată. El a locuit cu mine după ce am născut-o pe Daria și m-a ajutat să o cresc. Ne certasem și nu mai vorbeam de vreo 2 ani. Este un regret undeva", a mai povestit Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu a trecut printr-o cumpănă foarte dificilă anul acesta când a fost operată de urgență. Chiar dacă știa că nu are nicio problemă de sănătate, îndrăgita artistă s-a simțit dintr-o dată rău, ajungând imediat pe mâinile medicilor. Acolo, specialiștii au observat faptul că aceasta avea un apendice perforat și că făcuse septicemie, motiv pentru care au decis să o bage pe solistă imediat în operație. În exclusivitate pentru Spectacola, Narcisa Suciu a dezvăluit, cu ceva timp în urmă, cum a arătat recuperarea după o astfel de afecțiune, dar și cum se simte.

"Mă simt bine. Sunt recuperată total. Mi se pare o minune, sincer. Și doctorul mi-a spus: „Nu știu ce fel de corp ai” și nu și-a explicat cum am venit pe picioare, iar recuperarea s-a întâmplat foarte repede. Eu nu am luat antibiotice de 10-15 ani. Eu nu iau niciodată pastile, așa că tot ce mi-au administrat acum a funcționat.

Dacă ai sistemul plin de antibiotice, e foarte greu să funcționeze. M-a ajutat foarte mult în recuperare faptul că am avut câinele, iar eu în fiecare dimineață și seara ies cu el afară, merg kilometri mulți, am fost într-o formă fizică bună și nu am nici alte boli asociate, iar cel mai important este faptul că operația a fost făcută pe cale laparascopică, pentru că dacă m-aș fi dus oriunde în altă parte, ar fi trebuit să mă taie de sus în jos, pentru că puroiul era întins din diafragmă până în jos, în capătul abdomenului.

Mi-a spus doctorul că nu era niciun loc fără puroi. Toată infecția era răspândită și în sânge și clar m-ar fi tăiat. Medicul a știut exact ce să-mi zică, într-o zi în care m-am simțit rău m-a luat foarte tare și m-a întrebat de ce mă simt rău, că analizele sunt bune toate.”, spunea Narcisa Suciu, în urmă cu o lună, pentru Spectacola.

