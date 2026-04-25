Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD: "I-am invitat la Cotroceni pe liderii partidelor"

„Am semnat aseară demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern. Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a transmis șeful statului.

Anunțul vine după ce miniștrii PSD și-au depus oficial demisiile la Palatul Victoria. Au formalizat astfel decizia partidului de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Guvernul merge mai departe cu interimari

Pentru a evita blocajul instituțional, premierul Ilie Bolojan a trimis rapid către Cotroceni propunerile pentru interimari. Astfel, portofoliile vacante urmează să fie preluate temporar de actuali miniștri din PNL, USR și UDMR, iar premierul însuși va coordona interimar Ministerul Energiei.

Președintele spune că marile proiecte strategice ale României trebuie să continue fără blocaje. A menționat deja că există consens între partidele pro-occidentale în privința menținerii direcției europene și a obiectivelor esențiale.

„România păstrează direcția europeană. Avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta. Pentru noi, OCDE, SAFE și PNRR sunt extrem de importante”, declara recent Nicușor Dan.

Programul SAFE este considerat una dintre prioritățile strategice în actualul context regional, în special în zona securității și apărării, în timp ce PNRR rămâne vital pentru absorbția fondurilor europene și continuarea reformelor asumate de România în fața Comisiei Europene.