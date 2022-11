Nicolae Ciucă, întrevedere cu președintele Parlamentului Croației. Discuții privind aderarea la Schengen / video

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Croația, Gordan Jandroković, în contextul vizitei oficialului croat la București.

Cei doi oficiali au abordat aspecte legate de diversificarea și aprofundarea cooperării bilaterale, precum și tematicile de pe agenda europeană și situația de securitate din Vecinătatea Estică. Aceștia au remarcat că anul acesta România și Croația aniversează 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, un prilej suplimentar pentru creșterea nivelului de ambiție al cooperării bilaterale.

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a evidențiat dinamica pozitivă a relațiilor bilaterale, precum și similitudinea de poziții promovate de România și Croația în plan european, regional și internațional.

Șeful Guvernului a indicat potențialul generos oferit de economiile română și croată pentru creșterea volumului schimburilor comerciale. Totodată, a încurajat o cooperare mai dinamică în sectorul portuar și în contextul implementării de proiecte în cadrul Strategiei Dunării.

În schimbul de opinii a fost reiterată importanța menținerii unității și coordonării la nivel european și euro-atlantic în fața agresiunii rusești în Ucraina. Premierul Ciucă a evidențiat acțiunile multidimensionale ale Guvernului României în sprijinul Ucrainei și a punctat nevoia strategică a unui pachet cuprinzător de sprijin pentru Republica Moldova.

Părțile au reiterat angajamentul pentru prosperitatea și stabilitatea Balcanilor de Vest.

Premierul Ciucă a mai exprimat așteptările legitime ale României, pe baza meritului recunoscut, pentru o decizie favorabilă privind aderarea la spațiul Schengen. A subliniat, de asemenea, încrederea într-un aviz favorabil al Parlamentului European și pentru Croația, afirmând că extinderea spațiului Schengen trebuie să se realizeze în baza unei evaluări obiective a nivelului de pregătire al statelor în îndeplinirea cerințelor acquis-ului Schengen.

CITEȘTE ȘI - Bacșișul lăsat de clienți în restaurante ar urma să fie impozitat. Huțucă (PNL): Propunem o modalitate simplă de înregistrare și fiscalizare a bacșișului

Ciucă: Se caută soluţii tehnice pentru energie; discutăm de o decizie prin care să existe piaţă semireglementată

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat, luni, că se caută soluţii tehnice în ceea ce priveşte piaţa energiei, arătând că se discută despre o decizie prin care să existe o piaţă semireglementată.

"Avem în continuare în analiză la nivelul structurilor tehnice care sunt soluţiile prin care putem să integrăm fondurile de la Uniunea Europeană pentru combaterea sărăciei energetice şi soluţiile prin care vom decide în aşa fel încât să protejăm în continuare populaţia, iar preţul la energie, mă refer la primele două praguri la consumatorul casnic, să rămână la aceeaşi valoare şi am zăbovit atât de mult pentru că în continuare căutăm soluţii astfel încât în ceea ce priveşte sectorul de IMM, cât şi marea industrie să găsim acea soluţie prin care să asigurăm competitivitatea produselor româneşti. Este foarte important să avem în vedere acest lucru, este un obiectiv pe care l-am discutat şi la nivelul Comisiei (n.r. Europene), la întâlnirile pe care le-am avut. (...) Încă se caută soluţii tehnice. Este foarte clar că discutăm despre o decizie prin care să existe o piaţă semireglementată pentru că trebuie să existe energie care să poată să fie pusă în achiziţie şi vânzare. România are în continuare nevoie de între 2 şi 3 terawatti pe fiecare an, ca atare trebuie să cumpărăm şi atunci când avem vârfuri de producţie să vindem, iar pragurile la nivelul consumatorului casnic sperăm să rămână la fel cum au fost până acum şi acesta este angajamentul nostru, pentru că ne dorim să protejăm populaţia vulnerabilă care nu poate să-şi plătească consumul de energie dacă depăşeşte pragurile aşa cum sunt în momentul de faţă pe piaţa zilnică", a spus Ciucă după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News