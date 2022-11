Ciucă: Se caută soluţii tehnice pentru energie; discutăm de o decizie prin care să existe piaţă semireglementată

"Avem în continuare în analiză la nivelul structurilor tehnice care sunt soluţiile prin care putem să integrăm fondurile de la Uniunea Europeană pentru combaterea sărăciei energetice şi soluţiile prin care vom decide în aşa fel încât să protejăm în continuare populaţia, iar preţul la energie, mă refer la primele două praguri la consumatorul casnic, să rămână la aceeaşi valoare şi am zăbovit atât de mult pentru că în continuare căutăm soluţii astfel încât în ceea ce priveşte sectorul de IMM, cât şi marea industrie să găsim acea soluţie prin care să asigurăm competitivitatea produselor româneşti. Este foarte important să avem în vedere acest lucru, este un obiectiv pe care l-am discutat şi la nivelul Comisiei (n.r. Europene), la întâlnirile pe care le-am avut. (...) Încă se caută soluţii tehnice. Este foarte clar că discutăm despre o decizie prin care să existe o piaţă semireglementată pentru că trebuie să existe energie care să poată să fie pusă în achiziţie şi vânzare. România are în continuare nevoie de între 2 şi 3 terawatti pe fiecare an, ca atare trebuie să cumpărăm şi atunci când avem vârfuri de producţie să vindem, iar pragurile la nivelul consumatorului casnic sperăm să rămână la fel cum au fost până acum şi acesta este angajamentul nostru, pentru că ne dorim să protejăm populaţia vulnerabilă care nu poate să-şi plătească consumul de energie dacă depăşeşte pragurile aşa cum sunt în momentul de faţă pe piaţa zilnică", a spus Ciucă după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.



El a declarat că pentru consumatorii mari discuţiile vizează existenţa unui singur preţ.



De asemenea, preşedintele PNL a precizat că există şi posibilitatea acordării de subvenţii pentru consumatorii casnici vulnerabili.



"Avem şi posibilitatea acestor subvenţii pentru că ele vin de la Uniunea Europeană, sunt bani puşi la dispoziţie de Uniunea Europeană, pentru consumatorul casnic vulnerabil. Tocmai de aceea am zis că trebuie să găsim soluţii pentru consumatorii mari, pentru că din fondurile de coeziune nu există posibilitatea să fie acordate compensaţii", a afirmat Ciucă.



Potrivit acestuia, pragul de 1,3 lei/kWh este vehiculat de toată lumea şi se află în analiză, dar nu a fost luată o decizie.



Premierul a subliniat şi că, în acest moment, nu a fost redus consumul şi există posibilitatea să se asigure un procent semnificativ din necesarul de energie al Republicii Moldova.



Ciucă a precizat, întrebat despre măsurile care i-ar viza pe consumatorii până la 100 kWh, dar care nu sunt vulnerabili, că în acest moment analiza vizează cele trei praguri pentru consumatorul casnic - până în 100/kWh, între 100 şi 255/kWh şi peste 255/kWh, notează Agerpres.

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat, luni, că liberalii susţin creşterea pensiilor cu 15% dacă bugetul o va permite. 'Am discutat la nivelul partidului că trebuie să găsim acea soluţie prin care să acoperim creşterea inflaţiei.

Creşterea inflaţiei în momentul de faţă este de peste 15%. Dacă bugetul ne va permite, propunerea PNL este de 15%', a spus Ciucă, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, notează Agerpres.

Creşterea pensiilor este un subiect aflat pe buzele românilor. Cu toate astea, diferenţa între ce ar vrea românii şi ce ar vrea coaliţia este destul de mare.

Rezultatele unui sondaj publicat miercuri indică faptul că românii aşteaptă pensii duble faţă de ceea ce poate oferi în prezent statul român. Analiza realizată la solicitarea Asociaţiilor pentru Pensiile Administrate Privat mai arată că majoritatea românilor nu economisesc şi spun că nu au niciun ban pus deoparte în vederea pensionării, deşi mai bine de jumătate se tem că statul nu va putea să le asigure o pensie decentă.

Doar 37% afirmă că au încredere în statul român şi că statul român nu va avea nicio problemă cu plata pensiilor. O treime din populaţia urbană a României, în rândul căreia a fost realizat sondajul, se declară într-o situaţie financiară dificilă, iar cele mai acute probleme semnalate de cetăţeni sunt scăderea puterii de cumpărare, veniturile mici şi corupţia, scrie Rador.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, spune că vrea definitivarea legilor pe energie, dar şi închiderea situaţiei pensiilor speciale, pentru a fi construit bugetul pentru anul viitor. Creşterea pensiilor ocupă abia al treilea loc în lista priorităţilor preşedintelui PSD.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, luni, că a transmis partenerilor din coaliţie că prioritatea este definitivarea legislaţiei pe energie, închiderea situaţiei pensiilor speciale, iar apoi ministrul Finanţelor poate construi bugetul pentru a se încadra în deficitul pe anul viitor şi se va vedea procentul de mărire a pensiilor.

"După părerea mea, să mărim (pensiile - n.r) şi mai mult decât rata inflaţiei, ca să fim foarte liniştiţi. Nu pot să construieşti un buget, asta încerc să transmit şi colegilor mei de coaliţie şi devin foarte nervoşi, şi chiar domnului preşedinte, nu poţi să construieşti un buget sănătos dacă tu nu ai rezolvat problema energiei, că nu ai de unde să ai. (...) Părerea mea că prioritatea în primul rând este legislaţia pe energie, să închidem cu Ordonanţa din Parlament. A doua prioritate este să închidem odată cu pensiile speciale, fiindcă avem şi jalon până pe 31 decembrie şi din acel moment ministrul de Finanţe poate să spună foarte clar cum ne încadrăm în deficitul pe anul viitor", a afirmat Ciolacu, întrebat în legătură cu procentul cu care se pot majora pensiile.

El a spus că în mandatul fostul premier PNL Florin Cîţu deficitul a ajuns la 10%, adăugând că toate ţările din UE au depăşit deficitul, dar "n-a îndrăznit nimeni să se ducă la 10%, decât Cîţu".

"După ce avem toate aceste cifre, atunci normal vine ministrul de Finanţe şi spune - pentru 10% e un un efort bugetar de 11 miliarde, pentru 15% adăugăm încă 5,5 miliarde - 14,5 miliarde. Vedem, e în acord? Când măreşti... noi vorbim de un procent de mărire a punctului de pensie. Deci când ai o pensie de 10.000 lei, o mărire de 15% e corespunzătoare celor 10.000 lei. Când ai o pensie de 1.500 lei, 15% nominal e corespunzătoare la 1.500. Părerea mea, de aceea am spus mereu, este un minimum de mărire de 10% care mergi pe punctul de pensie, fiindcă eu cred că avem datoria să ajutăm pe toată lumea în această perioadă de iarnă şi în momentul acela venim cu mai multe variante pe categorii. Vrem să fim empirici şi înguşti la minte şi vorbim doar de un procent, fără să ţinem cont de o realitate a României, că eu cred că de asta ne-au ales oamenii, să ţinem cont de absolut toate categoriile şi de realitatea noastră românească şi să venim cu ceva - nu e voie diferenţiat pe punctul de pensie că e neconstituţional, dar poţi să vii cu anumite ajutoare punctuale pentru anumite persoane", a mai explicat Ciolacu.

