Nicaragua se rupe de Vatican după acuzațiile Papei Francisc

Nicaragua a cerut suspendarea relaţiilor diplomatice cu Vaticanul ca răspuns la unele declaraţii recente făcute de Papa Francisc cu privire la guvernul condus de Ortega. Într-un interviu acordat ziarului argentinian ”Infobae”, pontiful a echivalat situația drepturilor omului în țara din America Centrală cu cea a dictaturilor secolului XX. Într-o notă a Ministerului de Externe, Nicaragua a cerut Sfântului Scaun să închidă birourile diplomatice respective.

”Între Republica Nicaragua și Vatican, propunem suspendarea relațiilor diplomatice”, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, ”având în vedere informațiile care au fost divulgate de surse aparent apropiate de Biserica Catolică”, informează France 24.

Declarația ministerului nu a făcut referire în mod direct la comentariile lui Francisc în interviul de vineri cu postul de știri argentinian Infobae, în timpul căruia pontiful l-a numit și pe președintele nicaraguan, Daniel Ortega, ”dezechilibrat”.

Nicaraguan President Daniel Ortega has ordered closure of the Vatican's embassy in the capital Manugua and suspended diplomatic relations with the Vatican after Pope Francis called the Nicaraguan government a dictatorship.



