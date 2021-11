Negocieri PNL - PSD. Chirieac, informații de CULISE. Plan pe 6 luni, urmat de anticipate? Răspuns imediat din PSD: Într-adevăr, ar fi o soluție

Negocierile PSD - PNL s-ar fi blocat în anumite ministere. Se pare, conform RomâniaTv, că e vorba despre Transporturi, Justiție, Interne, dar și Fonduri Europene. Nici unii, nici alții nu ar dori să renunțe la aceste ministere. Viitoarele negocieri între cele două partide ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, cel mai probabil luni.

PSD a programat pentru luni, la ora 11:00, o ședință a Comitetului Politic Național, ședință în care, spun surse din partid, conform Digi24, va fi aprobat mandatul de negociere pentru intrarea partidului la guvernare. Analistul politic Bogdan Chirieac a oferit informații de culise despre planul PSD, dar și despre negocierile PNL - PSD.

”Înțeleg că cele două partide mari încearcă să metabolizeze modelul israelian. În Israel, după multe alegeri anticipate, nu s-a reușit crearea unei majorități și, până la urmă, au ales acest sistem despre care se vorbește și la noi, ca un an să fie premier președintele unui partid, după care, să fie un an președintele celuilalt partid.” a punctat analistul politic Bogdan Chirieac, la RomâniaTV, adăugând că ”în privința negocierilor PNL - PSD, am înțeles că dacă un partid ia funcția de premier, celălalt partid ar trebui să ia funcția de ministru de Finanțe. Sigur că sunt două ministere mai importante, avizatoare, Ministerul Justiției și Ministerul de Finanțe. Din ce se înțelege, PNL... mă rog, președintele Iohanis le-ar dori pe amândouă. De asemenea, ar dori și Ministerul de Interne. Cei de la PSD au întrebat, separat de distinsa ședință care a avut loc, de ce insistă președintele pentru Ministerul de Interne. Apoi am înțeles că PSD lucrează la un program de guvernare cu termen clar, 6 luni de zile, până-n februarie-martie, după care vom vedea dacă vor continua într-o formulă de guvernare. Foarte important, înțeleg că PSD nu se cramponează în funcția de prim-ministru. În schimb, dorește pârghii și mecanisme de verificare”. Cât despre șansele pentru guvernarea PNL - PSD, Bogdan Chirieac a răspuns că ”avem șanse ca România să aibă un guvern cu o coaliție largă, existând și temerea că PNL negociază cu PSD pentru ca USR să revină la negocieri- dar Guvernul PNL - USR e greu de făcut, nemaivând majoritate - și atunci cred că există șanse suficiente ca PNL și PSD să formeze un guvern. Sigur, soluția corectă, morală, logică, este convocarea de alegeri anticipate în 2022, existând, pentru prima dată în 31 de ani, toate condițiile pentru demararea lor”.

Oana Florea, deputat PSD, a afirmat, la același post TV, că problema cea mai importantă e să cadă de acord cu PNL pe un program de guvernare, adăugând că ”abia apoi putem vorbi despre funcții, funcțiile vin și trec, faptele rămân”. ”Trebuie să trecem iarna și apoi... într-adevăr, alegerile anticipate ar fi o soluție” a punctat Oana Florea.

Acest articol reprezintă o opinie.