"Mori cu zile!". Mulți români din diaspora, dezamăgiți de sistemul medical din țările adoptive: "Doctorul a căutat pe Google despre ce aveam"

O postare recentă a unui român stabilit în Olanda, Horaţiu, a devenit virală după ce a povestit experienţa sa cu sistemul medical olandez.

"Doar Dumnezeu te poate salva în Olanda, pentru că doctorii în niciun caz. Te duci la doctor pentru că ai o problemă, te doare ceva şi îţi dau paracetamol: "Ia paracetamol. Dacă nu-şi face efectul în trei zile, vii înapoi", a relatat Horaţiu.

"Hai la spital! Astăzi suntem în 19 septembrie, am programare pe 3 noiembrie, deci pot să mor până atunci. M-am dus la o clinică privată, 30 de zile. Am economisit ceva timp, dar m-au golit de bani. Nu-i mai suport cu sistemul lor medical de toată jena. Până ajungi să te rezolve, mori cu zile!", a spus Horaţiu, scrie Rador, citând rotalianul.com.

Dar Horaţiu nu este singurul. Postarea sa a primit o avalanşă de comentarii şi mărturii ale altor români care au trăit experienţe similare în diverse ţări. Un utilizator a scris despre o greşeală medicală din Austria: "Eu am avut ligamentul posterior rupt. Mi-au citit greşit RMN-ul, rezultatul a fost o lovitură mică. O lună am stat aşa în casă, plângând".

"A început doctorul să caute pe Google despre ce aveam"

Un alt comentariu dezvăluie dificultăţile întâlnite în Spania: "În Spania la fel, am avut o problemă ginecologică. Mi-a dat programare peste 3 luni şi am ajuns la urgenţă, pe masa de operaţie. Încă trei zile şi muream!" Mai mulţi români au mărturisit că medicii din străinătate au căutat informaţii pe Google pentru a diagnostica afecţiunile sau pur şi simplu au recunoscut că nu ştiu cum să îi trateze: "Când am mers prima dată aici, în Olanda, a început doctorul să caute pe Google despre ce aveam. Am rămas fără cuvinte", a scris cineva.

"Eu am fost la medic, în Germania, şi mi-a zis că nu ştie ce să îmi facă", a scris un român.

"Tot ţărişoara noastră este mai bună!"

Desigur, aceste experienţe nu pot fi generalizate pentru toţi românii din diaspora sau pentru toate ţările. Totuşi, mesajul care se degajă este unul clar: există probleme în sistemele medicale din întreaga lume, iar România nu este singura ţară care se confruntă cu dificultăţi în acest sector.

Unul dintre comentariile ce răsună puternic este: "Tot ţărişoară noastră este mai bună!".

Acest sentiment, combinat cu alte mărturii care glorifică serviciile medicale din România în comparaţie cu cele din străinătate, ridică semne de întrebare despre aşteptările şi realităţile sistemelor medicale europene şi despre modul în care românii percep şi valorizează serviciile medicale din ţara lor natală."Eu mi-am luat bilet la avion şi-am plecat în România", a scris cineva.

