„Mulți morți și răniți” după ce orașul Sloviansk a fost bombardat

Oraşul Sloviansk din estul Ucrainei a fost duminică ţinta unor bombardamente puternice cu lansatoare de rachete, bombardamente în timpul cărora au fost ucise şi rănite numeroase persoane, a anunţat primarul acestui oraş, Vadim Leah, informează Reuters.



"Au fost 15 atacuri. Mulţi morţi şi răniţi", a scris Leah pe Telegram. El a subliniat că această serie de bombardamente a fost cea mai puternică dintre cele care au vizat în ultimul timp oraşul Sloviansk.



Tatiana Ignatcenko, o purtătoare de cuvânt a administraţiei regionale Doneţk de care aparţine Sloviansk, a precizat pentru mass-media ucraineană Suspilne că aceste atacuri s-au soldat cu "şase morţi şi 15 răniţi" şi a reiterat apelul autorităţilor către locuitori ca aceştia să părăsească regiunea, în condiţiile în care linia frontului este deja la numai câţiva kilometri de Sloviansk.



Potrivit mass-media ucrainene, una dintre pieţele din oraş a fost de asemenea incendiată de aceste bombardamente.



Mai la sud, oraşul Kramatorsk, centrul administrativ al Donbasului controlat de ucraineni, a fost lovit pentru a doua zi consecutiv de rachete Smerci, potrivit primarului oraşului, Oleksandr Goncearenko. Aceste atacuri, care au lovit un cartier rezidenţial şi un hotel în care nu se afla nimeni, nu s-au soldat cu victime, a precizat el.



Duminică, Rusia a declarat că a cucerit oraşul Lisiciansk, din estul Ucrainei, şi întreaga regiune Lugansk. Ocuparea oraşului Lisiciansk ar permite armatei ruse să avanseze spre Sloviansk şi Kramatorsk, două mari oraşe din regiunea industrială Donbas, pe care Moscova încearcă să o cucerească.



Rusia s-a concentrat pe alungarea forţelor ucrainene din regiunile Lugansk şi Doneţk din Donbas, unde separatişti susţinuţi de Moscova luptă împotriva Kievului de la prima intervenţie militară a Rusiei în Ucraina, în 2014.

Zelesnki: Reconstrucția Ucrainei va fi cel mai mare proiect economic al Europei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă noaptea că reconstrucţia Ucrainei, "în sensul amplu al cuvântului", va fi "cel mai mare proiect economic în Europa" şi va pune noi baze pentru o Ucraină "sigură şi modernă", relatează duminică Agerpres, citând EFE.

În discursul său din noaptea de sâmbătă spre duminică, preluat de agenţia locală Unian, Zelenski s-a referit la Conferinţa privind Reconstrucţia Ucrainei, care începe luni la Lugano (Elveţia), ca la "un mare eveniment internaţional" dedicat reconstrucţiei ţării "în sensul larg al cuvântului".



"Nu trebuie să ne limităm la reconstrucţia a tot ceea ce au distrus ocupanţii, ci trebuie să creăm o nouă bază pentru viaţa noastră, pentru o Ucraină sigură, modernă, comodă şi fără restricţii. Pentru aceasta avem nevoie de investiţii uriaşe: miliarde, noi tehnologii, bune practici, noi instituţii şi, desigur, reforme", a subliniat Zelenski.

Plan național privind modalitățile de implementare a procesului

În Lugano, Ucraina va prezenta luni un plan naţional privind modalităţile de implementare a întregului proces, a transmis liderul de la Kiev. "În fapt, este vorba despre cel mai mare proiect economic al timpurilor noastre în Europa şi despre o ocazie excepţională pentru a ne prezenta tuturor statelor, tuturor companiilor pe care le vom invita să lucreze în Ucraina", a adăugat el.



Zelenski a menţionat că teritoriul format din 10 regiuni a fost afectat de lupte de la începerea invaziei ruse la 24 februarie.



"În tot acest timp am reuşit să eliberăm 1.027 oraşe şi sate, alte 2.610 se află încă sub ocupaţie rusă. Iar majoritatea dintre ele au nevoie să fie reconstruite, sute dintre ele au fost distruse complet de armata rusă, pur şi simplu trebuie construite de la zero", a spus Zelenski.

În plus, a continuat preşedintele ucrainean, zeci de oraşe din alte regiuni ale ţării au fost lovite de rachete şi sute de companii au fost distruse, între ele industrii complexe şi foarte periculoase, precum industria chimică şi metalurgică.



Zelenski a mai spus că autorităţile ucrainene au început deja, cu propriile mijloace, să revină la viaţa normală în zonele şi teritoriile eliberate, "însă a pune în mişcare un proiect de asemenea anvergură în întreaga ţară, a oferi noi standarde de securitate, o nouă calitate a vieţii, este posibil doar atrăgând capacităţi internaţionale", a insistat el.

