Motivul halucinant pentru care o tânără şi-a tatuat tot capul. "Lumea se holbează. Mi-era ruşine de corpul meu"

O tânără are în prezent peste 30 de tatuaje pe față, pe scalp dar şi pe restul corpului. Ea a mărturisit că de când are aceste tatuaje, viața ei s-a schimbat total.

Iată povestea tinerei, relatată în The Mirror. Dacă înainte îşi ascundea trupul sub haine cât mai lungi şi mai largi, acum mărturiseşte că se simte în largul ei datorită tatuajelor care îi acoperă mare parte din piele. Sabrina Dieck are 36 de ani și foarte multe tatuaje pe față, scalp, dar și în zone ale corpului cum ar fi: pe piept, pe spate, pe brațe și pe picioare. Tânăra spune că nu mai ţine cont de numărul lor, dar plănuiește să își acopere întregul corp până la vârsta de 40 de ani, potrivit sursei citate.

Îi era ruşine să iasă în lume

„Trebuie să spun că dau dependență. Habar nu am câte am în clipa de față”, a spus ea. Totuși, femeia a spus și ce anume o face să se tatueze fără oprire. „Înainte să am tatuajele, eram timidă. Acum mă simt atât de frumoasă și diferită. Nici nu pot să spun cât de mult m-au ajutat”. Ea a recunoscut că până să aibă tatuajele, se jena de trupul ei. „Nu purtam niciodată fuste scurte. Purtam doar pantaloni lungi și nu mi-aș fi imaginat niciodată să port bikini la piscină. Acum îmi place să port fuste mai scurte, rochii sau pur și simplu să port un tricou supradimensionat pentru ca picioarele mele să iasă în evidență. Sunt atât de mândră să îmi arăt corpul și în lenjerie intimă”.

Foto: PA Real Life

Crescută într-o localitate din Germania, Sabrina a decis pentru prima dată că își dorește tatuaje când încă era destul de mică, mai exact atunci când a văzut cântăreți plini de tatuaje în diverse videoclipuri. „Pe atunci, nu vedeai mulți oameni cu tatuaje și mi s-a părut uimitor. Mi-am imaginat și eu că îmi fac un singur tatuaj – poate un trandafir sau un craniu sau un delfin, dar niciodată nu am crezut că voi avea atât de multe!”.

Pasiunea ei pentru tatuaje este şi destul de costisitoare. Deși nu știe exact cât de mult au costat operele de artă de pe pielea ei, Sabrina presupune că a cheltuit în jur de 10.000 de lire sterline pentru toate de până acum. Tânăra a mai spus că de foarte multe ori oamenii se uită urât la ea. „Oamenii se holbează la mine oriunde mă duc. Pe mine nu mă deranjează. Nu sunt o persoană nepoliticoasă. Dacă cineva se uită prea mult timp la mine, întreb dacă vrea o poză să facem o poză împreună”, a mai spus pentru jurnaliştii de la publicaţia britanică.

Omul cu cele mai multe tatuaje si piercing-uri

Bărbatul este un artist în domeniul tatuajelor și piercing-urilor și și-a transformat trupul într-un "spațiu de lucru", punând în aplicare propriile designe-uri. Marcus Boykin are 29 ani. În fiecare zi, el își face un nou tatuaj. Bărbatul consideră că acesta este scopul sau în viață, scrie dailymail.co.uk

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News