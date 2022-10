Monica Macovei, primul mesaj după accidentul auto în care a fost implicată

"Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart.

Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui", a scris Monica Macovei pe Facebook.

Monica Macovei, chemată în instanță după un accident. ”Nu mai țin minte. Se ocupă avocatul”

Monica Macovei, fost ministru al Justiției, figurează astăzi ca intervenient într-un proces de la Judecătoria Buftea. Fanatik.ro scrie despre numele acesteia în dosarul înregistrat în 10 iunie 2021, la judecătoria menționată. Obiectul dosarului este “acțiune în regres”. În dosar apar două companii de asigurări. Generali este reclamant, Euroins este pârât, mai arată sursa citată. Monica Macovei apare ca intervenient. Acțiunea în instanță are loc în urma unui accident rutier. Șoferul responsabil de producerea accidentului este citat ca intervenient forțat.

În această speță, conform sursei citate, Generali a plătit reparațiile unei mașini asigurate CASCO, ca apoi să dea în judecată asiguratorul RCA al șoferului responsabil, pentru recuperarea banilor. “În cazul formulării unei cereri de despăgubire împotriva societății de asigurări , judecata acesteia se realizează cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenient forțat”, se scrie pe site-ul de avocatură dinulaw.ro.

”Astfel, citarea obligatorie în calitatea de intervenient forțat a persoanei vinovate de producerea accidentului este expres prevăzută de lege. Judecata realizată fără un intervenient forțat impune anularea hotărârii și trimiterea spre rejudecare. Calitatea de martor și calitatea de intervenient forțat sunt incompatibile cu exigențele dispozițiilor art. 54 din Legea nr. 136/1995”, se mai notează pe site-ul de avocatură.

Următorul termen al procesului în care este implicată Monica Macovei este stabilit pentru 11 mai.

”Nu mai țin bine minte, s-a întâmplat acum 4-5 ani”

Până acum, conform portalului instanțelor de judecată, dosarul în care apare Monica Macovei a avut două termene amânate, pe 15 aprilie și 27 aprilie 2022, cu explicația “amână pronunţarea în cauză. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei”. Următorul termen în procesul de la Judecătoria Buftea a fost stabilit pentru 11 mai 2022. Contactată de sursa citată, Monica Macovei a declarat: ”Nu mai țin bine minte, s-a întâmplat acum 4-5 ani și a fost o înțelegere amiabilă. Se ocupă avocatul”.

