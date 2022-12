Mitică Popescu, de urgență la spital

Actorul, aflat la vârsta de 86 de ani, s-ar fi simțit rău, astfel că de duminică acesta este internat la Cardiologie la Spitalul de Urgență din Capitală.

Medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, a confirmat că actorul este internat, dar a precizat că acesta și-a exprimat dorința de a nu fi date detalii despre starea sa de sănătate.

Recent, Mitică Popescu spunea că preferă să mai pună o haină pentru a face economie la facturi, în apartamentul unde deține o sobă pe gaze

"Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc, aștept factura. Ca să mă mai încălzesc, mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, declara Mitică Popescu, pentru impact.ro.

Despre pensia pe care actorul o primește, acesta a declarat că de-a lungul timpului au apărut tot felul de speculații. Prin presă s-a vehiculat că îndrăgitul actor ar fi trebuit să se descurce cu o sumă infimă pe lună, având o pensie de doar 1300 de lei.

