Mirel Curea, infectat cu Covid-19, după vaccinarea completă: Nu ignorați semnele de boală

"Marți, ieri, am ieșit pozitiv la testul Covid. În mod cert, am luat virusul de la Teo (n.r. fiul său). Puțin roșu în gât și usturimi în nas am avut de vinerea trecută, dar duminică-luni, părea că totul trece. În noaptea de luni spre marți mi-a dispărut mirosul. Mi-am făcut testul marți: pozitiv. Semnelor care au apărut de vineri nu le-am dat atenție, mi-am zis că am răcit nițel prin curte, pentru că eram vaccinat cu schema completă. Greșit!Vaccinul nu imunizează la absolut, dar nu permite, în cel mai rău caz, decât dezvoltarea unor forme ușoare.

Mi-am făcut astăzi toate analizele la M. Balș, inclusiv CT pulmonar și a ieșit totul în regulă, adică am o formă foarte ușoară: rinoree, strănut, dureri ușoare de sinusuri și gât. Probabil, mâine aflu, este vorba despre o tulpină nouă. În concluzie:Unu, nu ignorați semnele de boală deja clasice: roșu în gât, usturimi nazale, rinoree, dureri de cap. Nu le puneți pe seama lui „am răcit nițel”.

La primul semn, test și mers la medic. Doi, vaccinul nu permite decât dezvoltarea unor forme ușoare de boală. Sănătate!", a scris Mirel Curea, pe pagina de Facebook.