Miki Koren, român stabilit în Tel Aviv, despre teroarea atacurilor Iranului asupra Israelului: Nu suntem ca în România. Vă dau un exemplu care spune totul

Sâmbătă seara, întreaga lume a fost cu ochii pe Statul Israel. După ce Israelul a bombardat consulatul iranian din Damasc și a ucis doi comandanți militari de rang înalt, răspunsul Iranului a venit. Iranul a lansat 200 de drone, rachete de croazieră și rachete balistice împotriva Israelului, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari. Majoritatea au fost interceptate în afara frontierelor israeliene.

Vă prezentăm mai jos prima parte a interviului cu Miki Koren:

Miki Koren: M-am născut în București și am stat 35 de ani jumate în România, dar eu am votat în România, am muncit în România, m-am căsătorit în România. Ambii copii s-au născut în România, deci noi avem cetățenie română. În 1985 am plecat din România, când, hai să zicem așa, numai cine nu putea, nu pleca. Sunt inginer electrotehnică, iar acum lucrez ca ghid pentru turiști israelieni în România. Locuiesc la 25 km de Tel Aviv.

DC News: Cum se simt oamenii în urma atacului Iranului?

Miki Koren: Toți vor răzbunare. Am văzut aseară un sondaj de opinie, sunt toți de acord cu răzbunarea. Treaba este în felul următor: ne răzbunăm acum, ne răzbunăm mâine sau mai lăsăm să se liniștească oarecum apele și luăm prin surprindere, pentru că aici e toată chestia. Știți cum e în Orientul Apropiat în zone de genul ăsta, nu-i ca în Elveția, Austria, România. Acolo este junglă, adică acolo dictează forța. Cine e puternic, rezistă și le arată și celorlalți. Dacă nu ești puternic, atunci te înghit.

Pot să vă dau o grămadă de exemple, cu ISIS, cu Hezbollah, cu Houthi din Yemen, toate milițiile din Irak. Acolo dictează ca și în junglă: leul e puternic, dictează, iar ceilalți trebuie să-l asculte. Israelul a reușit cu această coordonare și colaborare să oprească marea majoritate a rachetelor. V-am trimis o imagine a unei rachete. Cu siguranță Israelul singur n-ar fi reușit sau, în orice caz, sigur ar fi fost mult mai multe distrugeri, pentru că au fost 300 de rachete balistice de croazieră și aceste avioane, drone fără pilot, care au fost îndreptate spre Israel.

DC News: Sunt voci la nivel internațional care condamnă răspunsul dat de Statul Israel după atacul Hamas de anul trecut. Considerați că Statul Israel a acționat corect după 7 octombrie 2023?

Miki Koren: Cei din Gaza sunt săraci și nevinovați, sunt oropsiți. Nimeni nu le-a făcut nimic înainte de 6 octombrie și pe 7 octombrie au intrat pur și simplu și-au omorât 1400 de oameni, au luat 240 de ostatici și au rănit nu știu câți, au dat foc. Ceea ce a făcut Hamas în Gaza au făcut turcii în Moldova și în Țara Românească. Israelul a acționat exact cum ar fi acționat orice țară. Dau și un exemplu. Gândiți-vă că există un conflict între Ungaria și România, în care Ungaria încă pretinde că Transilvania este a lor și că mâine ungurii încep să arunce cu rachete înspre Oradea sau Satu Mare. Intră niște unguri și încep să dea foc la toate satele alea și să omoare oameni peste tot. Cum ar reacționa România? Dacă Israelul n-ar fi acționat, s-ar fi înțeles că acești teroriști au câștigat războiul.

Momentan Hamasul rezistă după 6 luni. Există cei 136 de ostatici care sunt încă în tunelurile din Hamas și Israelul nu a reușit să-i scoată afară și vă spun sincer, eu, personal, nu văd că îi vor mai scoate, pentru că acum încearcă să se ajungă la un compromis. Dar pe Hamas nu-i interesează și au zis să se facă o încetare a focului de 6 săptămâni, iar în aceste 6 săptămâni ei momentan dau drumul la 40 de oameni. Ieri au spus la televizor că au ajuns la 20, că nu au în mâinile lor 40 și că nu știu unde sunt ceilalți. Israelul are o listă completă cu cine a fost răpit, știu cine este mort deja. Cei de la Hamas spun că nu au decât 20 de oameni, deci nu poți să ai încredere, nu poți să faci pace cu acești oameni, nu poți să te bazezi pe ei. E foarte greu ca din România să înțelegi situația de acolo. Este foarte greu, adică trebuie să trăiești acolo și trebuie să vezi zi de zi ce se întâmplă acolo, pentru că am să vă spun o situație. Vedeți la televizor și auziți de atacul din 7 octombrie, au zis că Iranul a aruncat rachete, dar când zic de așa-zisa "pace", nu este pace. Ei în fiecare zi, în fiecare zi trimit oameni. România trăiește într-o zonă de pace, într-o zonă apărată, într-o zonă în care nu există conflicte. E adevărat, există conflict între Rusia și Ucraina acum, dar România este în familia țărilor din Comunitatea Europeană, care sunt țări civilizate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News