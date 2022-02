Mihai Trăistariu, implicat într-un accident: Fiarele se repară, sănătate să fie!

Potrivit România TV, Mihai Trăistariu a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de 23 februarie 2022. Evenimentul a avut loc în Capitală, un taximetrist lovind mașina lui Trăistariu din lateral. Acesta a intervenit telefonic la postul TV unde a dat câteva explicații:

„A fost un accident mediu, eram la un semafor, s-a făcut verde, eu am făcut stânga, după care un taximetrist a intrat în mine. Nici nu contează cine-i vinovat, important e că suntem în viață. Mașina e zdrobită pe lateral, mai mult a fost afectat taxi-ul. I-am dat RCA-ul meu, iar eu voi face mașina cu casco. Fiarele se repară, sănătate să fie“, a spus la România TV, Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu, DEZGUSTAT de Semifinala Eurovision 2022

Mihai Trăistariu se arată dezgustat de semifinala Eurovision. Fostul reprezentant al României la Eurovision a caracterizat spectacolul ca fiind unul demn de ”Căminul Cultural” și crede că juriul a fost mult prea dur cu artiștii.

”Semifinala nu m-a încântat absolut deloc. Ca spectacol, ca organizare, ca tot. Bâlbe. Peste 50 de gafe ale prezentatorilor. Dădeau legătura, spuneau `și acum mergem la următorul concurent!`/ `Nu, nu, nu`, spunea celălalt, `stai că rămânem la juriu`, după aia `Ilinca, ești în camera verde!`, Ilinca nu era.

Își dădea seama de gafe televiziunea, băgau reclame, intrau înapoi cu videoclipul Ilincăi, dar nu mergea sunetul, și iar s-a oprit, și iar s-a luat publicitate. N-am văzut în viața mea! Greșeli de nume, gafe ca la grădiniță. Ziceai că este un spectacol de la Căminul Cultural. Asta pe partea de prezentatori”, a declarat Mihai Trăistariu pentru DC News.

Mai mult, artistul spune că jurații au exagerat cu criticile aduse concurenților și că i-au judecat după criterii nerelevante, cum ar ar fi stilul vestimentar.

”Juriul a fost foarte răutăcios! Nu am văzut în viața mea! Și-au dat cu părerea și erau atât de incisivi și de haini. Vorbeau urât: `Nu-mi place nimic la tine! Zero din partea mea`. Poți să dai zero, dar poți să vorbești mai cu bun simț, că totuși artistul acela s-a pregătit. I-au desființat, realmente, pe unii concurenți. Oamenii ăștia au muncit, s-au chinuit să ajungă într-o finală, sunt artiști, poate mai mici sau mai mari”, a mai spus acesta (citește continuarea AICI).

