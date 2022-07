Mihai Leu, după accidentul de la Super Rally Târgu Mureş: Îmi pare nespus de rău

'Am pus frână, înainte de un viraj, a plecat maşina foarte tare pe frânare, am încercat să redresez dar nu am reuşit în măsura în care am sperat. Am lovit un gard şi acel gard a căzut peste câţiva oameni, din păcate un copil este lovit. Are o tăietură la picior. Am vorbit cu mama lui, era puţin speriată. Îmi pare nespus de rău, este ceva incredibil, nu pot să vă descriu ce sentimente am, dar sper să pot să vorbesc cu ei. Sper să ne împrietenim, asta e cel mai frumos, să îi fac şi eu un cadou. (...) Pentru mine supărarea este aşa de mare încât nu vreau să mă gândesc la asta. Mă gândesc că s-a întâmplat şi sper ca acest băiat să fie bine. (...) El, săracul, de asta a venit la cursă, să vadă maşinile. Am vorbit şi cu părinţii lui', a declarat presei Mihai Leu.

Campionul a spus că automobilismul sportiv este un sport de viteză şi că nu întotdeauna pilotul poate să facă ceea ce şi-a propus. 'Sincer, nu te gândeşti niciodată, în momentul în care te urci la volan, ce rău se poate întâmpla, dar din păcate este un sport de viteză şi sunt momente în care probabil nu reuşeşti să faci tot ce ţi-ai dorit tu', a declarat Leu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a precizat că incidentul a avut loc la intersecţia Ştefan cel Mare cu Borsos Tamas. 'Un autoturism de curse condus de un bărbat, de 54 de ani, a acroşat un gard de siguranţă, rănind, totodată, doi minori, de 6 şi 8 ani, aflaţi după gard. Ambii copii au fost transportaţi la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul', a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Directorul sportiv al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, Ioan Badiu, a declarat că incidentul s-a petrecut în ultima manşă de concurs în care au evoluat cei mai buni piloţi din campionat, Jerome France şi Mihai Leu, iar maşina condusă de Mihai Leu a fost scăpată de sub control.

'Monopostul a fost scăpat de sub control de către Mihai Leu, a încercat să o redreseze, a redresat-o pe moment, aşa ne-a spus domnul Mihai Leu, şi, din păcate, a lovit gardul de protecţie care este pe toată distanţa circuitului.

Evenimentul a fost oprit, era chiar ultima manşă de concurs, nu mai avea sens să mai continuăm, ar fi fost doar de un restart pentru Jerome France, însă am decis să îl oprim. Mai erau câteva viraje de făcut. (...) Nu s-a impus internarea, concursul s-a întrerupt, nu a fost un incident grav', a declarat Ioan Badiu, notează Agerpres.

„Vreau să corectez, în primul rând nu a fost un accident, ci a fost o ieșire în decor. În automobilismul sportiv, aceste lucruri sunt permise. Mihai a mers și merge de fiecare dată, ca un adevărat campion, doar pentru locul I, se luptă pentru locul I. Locul I în automobilism înseamnă să fii mereu la limită, să treci puțin peste limită.

Poate s-a trecut puțin peste limită, a derapat un pic prea mult pentru un monopost, a venit foarte tare pentru o astfel de mașină. O astfel de mașină nu-ți dă senzația de viteză, imaginați-vă că este o mașină de circuit. O astfel de ieșire în decor este permisă, este ca un fotbalist este faultat și cade. E o mică ieșire, dar acele garduri protejează spectatorii, iar spectatorii sunt mai în spate, nu chiar lângă garduri.

Este practic o fază de joc și de fiecare dată Mihai a mers pentru locul I. Să observăm că este circuit, este totul protejat, este închisă circulația. Asta nu înseamnă că în același loc, după ce s-a terminat cursa, putem face aceleași lucruri și după competiție”, a subliniat el, la Antena 3.

„A venit la limită, tare pentru această mașină. Mașina a glisat puțin, a controlat-o până un moment dat. Apoi a permis un derapaj mai accentuat și s-a oprit în acel gard pentru a nu da cu roata în bordură sau să nu piardă cursa. Deși a ratat această manșă, sunt calificări și va concura probabil mai departe. Repet, este o fază de joc permisă pe circuit sau în circulație închisă, dar niciodată pe stradă. Pe stradă nu suntem la limită, la curse trebuie să fim la limită. Asta este diferența între a conduce și a pilota. Mihai pilota și pilotează foarte bine”, a conchis expertul în conducere defensivă.

