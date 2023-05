MiG 21, care a apărat cerul României, se retrage. Pilotul Osiceanu: Catalogat de unii drept „coșciug zburător”, e un avion legendar la nivel mondial

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri ale aeronavelor MiG-21 LanceR, ocazie cu care se va desfăşura şi o ceremonie de retragere.

„Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forţelor Aeriene Române, acestea urmând a fi scoase din serviciu în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 083 din 18.05.2022, pentru aprobarea Memorandumului privind „Scoaterea din serviciu a aeronavelor MiG-21 LanceR şi tranziţia accelerată la exploatarea aeronavelor F-16 din dotarea Forţelor Aeriene Române". Astfel, luni, 15 mai, începând cu ora 11.00, se vor desfăşura simultan ceremonii în Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu", Câmpia Turzii şi în Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă", Borcea, care se vor finaliza cu decolarea ultimelor aeronave MiG-21 LanceR aflate în exploatare către Baza 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu", Bacău, unde vor fi retrase din serviciu", se arată într-un comunicat transmis, marţi, de MApN.



Potrivit sursei citate, începând cu ora 12,00, Baza 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu" din Bacău îşi deschide porţile pentru toţi pasionaţii de aviaţie. Intrarea este liberă, iar publicul va putea urmări sosirea, trecerea la verticala aeroportului şi aterizarea aeronavelor MiG-21 LanceR decolate de la celelalte două baze aeriene şi va putea vizita muzeul unităţii.



„Forţele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă permanent Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced - Air Policing), sub comandă NATO. De asemenea, sistemele de apărare aeriană cu baza la sol vor continua să execute misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă naţională, precum şi în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană şi Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System)", se mai arată în comunicat.

Pilotul Osiceanu, despre retragerea MiG 21

„Într-un cvasi anonimat total, luni, 15 mai, se va retrage definitiv de data această, după 66 de ani de serviciu credincios în slujba aviației militare și a României, celebrul avion MiG 21.

Pe pistele aerodromurilor militare din Baza 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu", Câmpia Turzii, cât și din Baza 86 Aeriană "Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă", Borcea, vor putea fi urmărite de către toți cei interesați ultimele zboruri ale acestor avioane!

Sunt însă sigur că mâine, în urma ultimelor treceri ale acestor avioane de poveste, o lacrimă uriașă cât cerul patriei se va forma și va curge în glia nației române, acolo unde piloții acestor avioane, Davidovici et Comp, și-au vărsat sângele în cei 66 de ani de serviciu credincios.

Catalogat după o modă străină de a batjocori un nume și un renume doar din dorința vânzării acerbe a unor știri, drept „coșciuge zburătoare”, avionul rusesc este totuși un avion legendar la nivel mondial.

Odată cu aceste ultime avioane se închide o epocă și se deschide una nouă. Chiar dacă mai tinerele F16 cu doar 25 de ani decât MiG-ul 21, aflate în dotarea actuală a aviației militare române, vor forma de acum încolo structura de bază a apărării aeriene a țării, va mai trece multă apă pe Dunăre până când și acestea vor intra în sufletul și folclorul aviatic al nostalgicilor și iubitorilor de gen.

Și până atunci mergeți care puteți mâine pentru a putea fi acolo la ultima decolare a unor legende! Pentru onor întru Gloria Aviației Militare și a României aviatori prezentați arm’! Trece MiG-ul 21!”, a spus pilotul Cezar Osiceanu pentru DC News.

