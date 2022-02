Messi, făcut praf de un ziar spaniol: Lipsit de motivaţie, într-o formă fizică precară, confuzie și reticență

'Realitatea dură a lui Messi la PSG: lipsit de motivaţie, criticat şi într-o formă fizică precară', scrie ziarul El Confidencial, potrivit căruia starul argentinian nu reuşeşte să se adapteze la noua sa echipă şi nu îşi închipuia că va întâmpina atâtea dificultăţi odată cu această schimbare după mai bine de 20 de ani la FC Barcelona.



Cu doar un gol marcat în Ligue 1 şi o neaşteptată incapacitate de a face diferenţa, argentinianul nu străluceşte după ce a venit la Paris cu surle şi trâmbiţe. Ziarul găseşte pentru aceasta motive de ordin sportiv, care ar fi rezultatul unei anumite dispoziţii melancolice a jucătorului.



Messi nu ar fi digerat plecarea sa de la Barcelona, unde a petrecut 22 de ani. El s-a simţit trădat de Joan Laporta, preşedintele Barcei, care n-a reuşit să-l facă să-şi prelungească înţelegerea cu gruparea catalană.



"La PSG, Messi arată o incapacitate de a se conecta cu coechipierii, confuzie şi chiar reticenţă"





Deşi a zâmbit la venirea la Paris, atacantul care avea obiceiurile sale nu s-a acomodat la noua echipă, iar rarele lui momente de bucurie au fost în timpul vizitelor la Barcelona sau când a fost convocat la naţionala Argentinei.



"La PSG, el arată o incapacitate de a se conecta cu coechipierii, confuzie şi chiar reticenţă", scrie El Confidencial.



Potrivit cotidianului, fotbalistul de 34 de ani arată şi un deficit "fizic" care nu-i permite să facă diferenţa, iar contractarea coronavirusului l-a împiedicat să înceapă anul 2022 într-un alt ritm. El a jucat doar două meciuri în acest an, fiind integralist doar în partida cu Nice.



Clubul a făcut totul pentru a-l integra cât mai bine pe Messi, cu un şofer pentru el, altul pentru familia sa şi un profesor particular pentru ca el, soţia şi copiii să înveţe franceza.



PSG l-a ajutat să găsească o casă de 300m2 la Neuilly-sur-Seine, aproape de compatrioţii săi Angel Di Maria şi Leandro Paredes. Casa nu are teren de fotbal, piscină sau grădina luxoasă de care dispunea fosta sa locuinţă de la Castellfedels, la 20 de kilometri de Barcelona.



Fotbalistul care a câştigat de şapte ori Balonul de Aur a avut însă evoluţii bune în acest sezon în Liga Campionilor şi ar putea avea altă stare sufletească în meciul cu Real Madrid de pe 15 februarie, din turul optimilor de finală ale acestei competiţii.

