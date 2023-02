Mega miting-concert la Moscova unde va vorbi Putin pentru a masca eșecul de pe front. Sunt așteptați 200.000 de ruși, printre care numeroși figuranți plătiți cu 6 euro fiecare - Video

Pe Telegram și pe alte rețele de socializare din Rusia au apărut anunțuri care recrutează figuranți pentru participarea la un concert și un miting pe 22 februarie pe stadionul Luzhniki din Moscova. Se așteaptă ca Putin să participe la eveniment, alături de o serie de artiști ruși.

Anunțurile promiteau figuranților care participă la eveniment câte 500 de ruble (6,29 euro) pentru fiecare, scrie publicația Meduza.

'Eu ajut doar la recrutarea de oameni. Am copiat anunțul și l-am postat pe mai mai multe grupuri', a spus unul dintre cei care se ocupă de 'organizarea figuranților'.

În perioada 20-24 februarie, Kremlinul a recomandat organizarea unei acțiuni 'Eroii noștri', care să coincidă cu Ziua Apărătorului Patriei și cu aniversarea invaziei Ucrainei, a transmis agenția RBC.





Video cu pregătirile în toi de pe stadionul Luzhniki:

Luzhniki Stadium in Moscow prepared for a rally-concert with the participation of Putin which will be held on February 22. pic.twitter.com/Xe3J7XT4kB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2023

#Russia: Preparations for the Feb 22nd concert & Putin regime rally at the Luzhniki Stadium in #Moscow. University students & government employees are being forced to attend, others are being promised 'free food' in exchange for attendance. Fascists using Google Forms to recruit. pic.twitter.com/0ZE4aXi0vJ — Igor Sushko (@igorsushko) February 20, 2023

Organizers are apparently recruiting extras to fill out the audience of a concert and rally, to be held in Moscow’s Luzhniki Stadium on February 22. Putin and a number of musical acts are scheduled to attend the event, planned for an audience of 200,000. https://t.co/CiISpi5K2z — Meduza in English (@meduza_en) February 16, 2023

Un amplu miting-concert a avut loc anterior la Lujniki în 18 martie 2022, la aproape o lună de la declanşarea războiului în Ucraina. Ministerul rus de Interne a indicat că atunci au participat 200.000 de persoane, dintre care cei mai mulţi erau angajaţi din sectorul public şi studenţi, notează The Moscow Times.

Vezi și - Vladimir Putin, discurs integral 21 februarie 2022 către Adunarea Federală

'Bună ziua!

Stimaţi deputaţi ai Adunării Federale - senatori, deputaţi ai Dumei de Stat!

Dragi cetăţeni ai Rusiei!

Mesajul de astăzi îl rostesc într-un moment dificil - îl ştim cu toţii foarte bine - un moment de hotar pentru ţara noastră, într-o perioadă de schimbări cardinale, ireversibile în întreaga lume, cu cele mai importante evenimente istorice, care determină viitorul ţării noastre şi al poporului nostru, când fiecare dintre noi avem o responsabilitate uriaşă.

În urmă cu un an, pentru a apăra oamenii de pe meleagurile noastre istorice, pentru a asigura securitatea ţării noastre, pentru a elimina ameninţările care vin dinspre regimul neo-nazist, care s-a creat în Ucraina după lovitura de stat din 2014, a fost luată decizia de a desfăşura o operaţiune militară specială. Şi, pas cu pas, cu atenţie şi consecvenţă, vom rezolva sarcinile care stau în faţa noastră.

Începând din 2014, Donbasul a luptat, şi-a apărat dreptul de a trăi pe propriul pământ, de a vorbi limba maternă, a luptat şi nu a renunţat în condiţiile blocadei şi bombardamentelor constante, a urii nedissimulate din partea regimului de la Kiev, a crezut şi a aşteptat venirea Rusiei în ajutor.

Între timp - şi ştiţi bine acest lucru - noi am făcut tot posibilul, într-adevăr tot posibilul pentru a rezolva această problemă prin mijloace paşnice, am negociat cu răbdare pentru ieşirea paşnică din acest conflict cel mai dificil.

Dar pe la spatele nostru se pregătea un scenariu complet diferit. Promisiunile conducătorilor occidentali, asigurările lor cu privire la dorinţa de pace în Donbas s-au dovedit a fi, după cum vedem acum, un fals, o minciună cruntă. Ei pur şi simplu s-au au tras de timp, s-au ocupat de şmecherii, au închis ochii la asasinatele politice, la represiunile regimului de la Kiev împotriva oamenilor incomozi, la batjocorirea credincioşilor şi i-au încurajat din ce în ce mai mulţi pe neonaziştii ucraineni să desfăşoare acţiuni teroriste în Donbas. Ofiţerii batalioanelor naţionaliste au fost duşi în academiile şi şcolile occidentale, unde au fost instruiţi şi li s-au furnizat arme.

Şi vreau să subliniez că, încă înainte de începerea operaţiunii militare speciale, Kievul negocia cu Occidentul privind furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană, avioane de luptă şi alte echipamente grele către Ucraina. Ne amintim şi de încercările regimului de la Kiev de a achiziţiona arme nucleare, pentru că s-a vorbit public despre asta.

SUA şi NATO şi-au desfăşurat rapid, în apropierea graniţelor ţării noastre, baze ale armatei şi laboratoarele biologice secrete, iar în cursul manevrelor au dezvoltat teatrul viitoarelor operaţiuni militare, au pregătit regimul de la Kiev, supus lor, şi Ucraina pe care au înrobit-o pentru un mare război.

Şi astăzi ei recunosc acest lucru - ei recunosc public, deschis, fără ezitare. Ei par să fie mândri, să se delecteze cu trădarea lor, numind atât acordurile de la Minsk, cât şi "formatul Normandiei" drept un spectacol diplomatic, o cacealma. Se pare că în tot acest timp în care Donbasul ardea, când se vărsa sânge, când Rusia sincer - vreau să subliniez acest lucru - se străduia sincer pentru o soluţie paşnică, ei se jucau cu viaţa oamenilor, jucând, de fapt, aşa cum se spune în cercuri cunoscute, cu cărţi marcate.

Această metodă dezgustătoare de înşelăciune a fost încercată de multe ori şi înainte. Ei s-au comportat la fel de neruşinat, duplicitar, distrugând Iugoslavia, Irakul, Libia, Siria. De această ruşine nu vor fi niciodată spălaţi. Conceptele de onoare, încredere, decenţă nu sunt pentru ei.

De-a lungul secolelor lungi de colonialism, dictat, hegemonie, s-au obişnuit să li se permită totul, s-au obişnuit să scuipe în întreaga lume. S-a dovedit că ei tratează cu acelaşi dispreţ inclusiv popoarele din propriile lor ţări - la urma urmei, şi pe ele le-au înşelat cinic sau le-au înşelat cu fabule despre căutarea păcii, despre aderarea la rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU privind Donbasul. Într-adevăr, elitele occidentale au devenit un simbol al minciunii totale, fără principii.

Ne apărăm cu fermitate nu doar interesele noastre, ci şi poziţia noastră conform căreia în lumea modernă nu ar trebui să existe divizarea în ţări aşa-zise civilizate şi restul, că este nevoie de un parteneriat onest, negând în principiu orice exclusivitate, mai ales agresivă'. VEZI continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News