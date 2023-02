Vladimir Putin, discurs integral

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a rostit, marţi, mesajul anual către Adunarea Federală. Şeful statului rus prezintă la "Gostinîi Dvor" ("Curtea Oaspeţilor") o evaluare a situaţiei din ţară şi o viziune asupra principalelor sarcini pentru viitor în Gostiny Dvor, conform Rador.

Mesajul actual este deja al 28-lea în istoria recentă a Rusiei şi al 18-lea pentru Vladimir Putin. Evenimentul a fost transmis în direct de canalele de televiziune "Rossia-1", "Rossia-24" şi "Pervîi Kanal" (1TV). Traducerea în limbajul semnelor este realizată în emisiunea Televiziunii Publice a Rusiei (OTR), iar un text transmis va fi disponibil pe site-ul Kremlinului. Durata evenimentului nu este stabilită.

În mod tradiţional, Kremlinul nu anunţă conţinutul mesajului. Cu toate acestea, secretarul de presă al şefului statului rus, Dmitri Peskov, a subliniat, anterior, că în acest an unul dintre principalele accente va fi pus de şeful statului rus "pe situaţia actuală" - probleme legate de organizarea operaţiunii militare speciale, economie şi probleme sociale.

Potrivit tradiţiei, la ceremonia de prezentare a mesajului sunt invitaţi deputaţii Dumei de Stat şi senatorii Consiliului Federaţiei, membri ai Guvernului, oficiali de rang înalt ai administraţiei prezidenţiale, şefi ai Procuraturii Generale, Curţii Constituţionale şi Tribunalului Suprem, şefi de regiuni, preşedinţi ai Comisiei Electorale Centrale şi ai Camerelor de Conturi şi Publice, şefi ai marilor culte religioase. Tot în 2023, printre invitaţi se numără, în premieră, participanţi la operaţiunea militară specială.

Mesajul este trimis faţă în faţă, dar sunt în vigoare unele restricţii legate de COVID. Printre aceste măsuri se numără prezenţa obligatorie a unui test PCR negativ pentru invitaţii şi angajaţii presei. În acelaşi timp, aşa cum a dat asigurări anterior Dmitri Peskov, protecţia antivirală a preşedintelui rus în timpul anunţării mesajului către Parlament va fi asigurată la nivel corespunzător şi vor fi luate toate măsurile de siguranţă sanitară şi epidemiologică necesare.

„Bună ziua!

Stimaţi deputaţi ai Adunării Federale - senatori, deputaţi ai Dumei de Stat!

Dragi cetăţeni ai Rusiei!

Mesajul de astăzi îl rostesc într-un moment dificil - îl ştim cu toţii foarte bine - un moment de hotar pentru ţara noastră, într-o perioadă de schimbări cardinale, ireversibile în întreaga lume, cu cele mai importante evenimente istorice, care determină viitorul ţării noastre şi al poporului nostru, când fiecare dintre noi avem o responsabilitate uriaşă.

În urmă cu un an, pentru a apăra oamenii de pe meleagurile noastre istorice, pentru a asigura securitatea ţării noastre, pentru a elimina ameninţările care vin dinspre regimul neo-nazist, care s-a creat în Ucraina după lovitura de stat din 2014, a fost luată decizia de a desfăşura o operaţiune militară specială. Şi, pas cu pas, cu atenţie şi consecvenţă, vom rezolva sarcinile care stau în faţa noastră.

Începând din 2014, Donbasul a luptat, şi-a apărat dreptul de a trăi pe propriul pământ, de a vorbi limba maternă, a luptat şi nu a renunţat în condiţiile blocadei şi bombardamentelor constante, a urii nedissimulate din partea regimului de la Kiev, a crezut şi a aşteptat venirea Rusiei în ajutor.

Între timp - şi ştiţi bine acest lucru - noi am făcut tot posibilul, într-adevăr tot posibilul pentru a rezolva această problemă prin mijloace paşnice, am negociat cu răbdare pentru ieşirea paşnică din acest conflict cel mai dificil.

Dar pe la spatele nostru se pregătea un scenariu complet diferit. Promisiunile conducătorilor occidentali, asigurările lor cu privire la dorinţa de pace în Donbas s-au dovedit a fi, după cum vedem acum, un fals, o minciună cruntă. Ei pur şi simplu s-au au tras de timp, s-au ocupat de şmecherii, au închis ochii la asasinatele politice, la represiunile regimului de la Kiev împotriva oamenilor incomozi, la batjocorirea credincioşilor şi i-au încurajat din ce în ce mai mulţi pe neonaziştii ucraineni să desfăşoare acţiuni teroriste în Donbas. Ofiţerii batalioanelor naţionaliste au fost duşi în academiile şi şcolile occidentale, unde au fost instruiţi şi li s-au furnizat arme.

Şi vreau să subliniez că, încă înainte de începerea operaţiunii militare speciale, Kievul negocia cu Occidentul privind furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană, avioane de luptă şi alte echipamente grele către Ucraina. Ne amintim şi de încercările regimului de la Kiev de a achiziţiona arme nucleare, pentru că s-a vorbit public despre asta.

SUA şi NATO şi-au desfăşurat rapid, în apropierea graniţelor ţării noastre, baze ale armatei şi laboratoarele biologice secrete, iar în cursul manevrelor au dezvoltat teatrul viitoarelor operaţiuni militare, au pregătit regimul de la Kiev, supus lor, şi Ucraina pe care au înrobit-o pentru un mare război.

Şi astăzi ei recunosc acest lucru - ei recunosc public, deschis, fără ezitare. Ei par să fie mândri, să se delecteze cu trădarea lor, numind atât acordurile de la Minsk, cât şi "formatul Normandiei" drept un spectacol diplomatic, o cacealma. Se pare că în tot acest timp în care Donbasul ardea, când se vărsa sânge, când Rusia sincer - vreau să subliniez acest lucru - se străduia sincer pentru o soluţie paşnică, ei se jucau cu viaţa oamenilor, jucând, de fapt, aşa cum se spune în cercuri cunoscute, cu cărţi marcate.

Această metodă dezgustătoare de înşelăciune a fost încercată de multe ori şi înainte. Ei s-au comportat la fel de neruşinat, duplicitar, distrugând Iugoslavia, Irakul, Libia, Siria. De această ruşine nu vor fi niciodată spălaţi. Conceptele de onoare, încredere, decenţă nu sunt pentru ei.

De-a lungul secolelor lungi de colonialism, dictat, hegemonie, s-au obişnuit să li se permită totul, s-au obişnuit să scuipe în întreaga lume. S-a dovedit că ei tratează cu acelaşi dispreţ inclusiv popoarele din propriile lor ţări - la urma urmei, şi pe ele le-au înşelat cinic sau le-au înşelat cu fabule despre căutarea păcii, despre aderarea la rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU privind Donbasul. Într-adevăr, elitele occidentale au devenit un simbol al minciunii totale, fără principii.

Ne apărăm cu fermitate nu doar interesele noastre, ci şi poziţia noastră conform căreia în lumea modernă nu ar trebui să existe divizarea în ţări aşa-zise civilizate şi restul, că este nevoie de un parteneriat onest, negând în principiu orice exclusivitate, mai ales agresivă.

Am fost deschişi, sincer pregătiţi pentru un dialog constructiv cu Occidentul, am spus şi am insistat că, atât Europa, cât şi întreaga lume au nevoie de un sistem de securitate indivizibil, egal pentru toate statele, şi timp de mulţi ani am sugerat partenerilor noştri să discute această idee împreună şi să lucreze asupra implementării acesteia. Dar, ca răspuns, au primit o reacţie fie neclară, fie ipocrită. Asta - în privinţa cuvintelor. Dar au existat şi acţiuni concrete: cum ar fi extinderea NATO la graniţele noastre, crearea de noi zone de poziţionare pentru apărarea antirachetă în Europa şi Asia - au decis să se ascundă de noi cu o "umbrelă" - este vorba de desfăşurarea contingentelor militare, şi nu numai lângă graniţele Rusiei.

Vreau să subliniez - da, de fapt, acest lucru este bine cunoscut de toată lumea - nicio ţară din lume nu are atât de multe baze militare în străinătate precum Statele Unite ale Americii. Sunt sute de baze - vreau să subliniez acest lucru - sute de baze în întreaga lume, întreaga planetă este plină, trebuie doar să te uiţi pe hartă.

Întreaga lume a văzut cum ei s-au retras din acordurile fundamentale în domeniul armamentului, inclusiv din tratatul privind rachetele cu rază medie şi mai scurtă de acţiune, rupând în mod unilateral acordurile fundamentale care menţin pacea pe planetă. Au făcut-o din anumite motive - ei nu fac asta doar aşa, după cum ştiţi.

În cele din urmă, în luna decembrie 2021, am trimis oficial în SUA şi NATO proiecte de acorduri privind garanţiile de securitate. Dar în toate poziţiile cheie, fundamentale pentru noi, am primit, de fapt, un refuz direct. Apoi, în sfârşit, a devenit clar că s-a dat aprobarea pentru realizarea planurilor agresive şi nu mai au de gând să se oprească.

Ameninţarea creştea, de altfel în fiecare zi. Informaţiile primite nu lăsau loc de îndoieli că, până în februarie 2022, totul era pregătit pentru o nouă acţiune punitivă sângeroasă în regiunea Donbas, împotriva căreia, permiteţi-mi să vă reamintesc, regimul de la Kiev trăgea cu artilerie, tancuri şi avioane încă din 2014.

Cu toţii ne amintim bine imaginile când au fost efectuate lovituri aeriene asupra oraşului Doneţkului, iar lovituri aeriene au fost efectuate nu numai asupra acestuia, ci şi asupra altor oraşe. În 2015, au încercat din nou un atac direct asupra Donbasului, continuând în acelaşi timp blocada, bombardamentele şi teroarea împotriva civililor. Toate acestea, permiteţi-mi să vă reamintesc, erau complet contrare documentelor şi rezoluţiilor corespunzătoare, adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, complet - şi toată lumea s-a prefăcut că nu se întâmplă nimic.

Vreau să repet acest lucru: ei au declanşat războiul, noi doar am folosit forţa şi am folosit-o pentru a-l opri.

Cei care au planificat un nou atac asupra Doneţkului, Donbasului şi Luganskului au înţeles clar că următoarea ţintă era o lovitură asupra Crimeii şi Sevastopolului, iar noi ştiam şi înţelegeam acest lucru. Şi acum se vorbeşte deschis despre astfel de planuri de anvergură la Kiev - ei au dezvăluit, au dezvăluit ceea ce noi ştiam deja atât de bine.

Apărăm vieţile oamenilor, propria noastră casă. Iar scopul Occidentului - este puterea nelimitată. Acesta a cheltuit deja peste 150 de miliarde de dolari pentru a ajuta şi înarma regimul de la Kiev. Spre comparaţie: conform Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, ţările G7 au alocat aproximativ 60 de miliarde de dolari în perioada 2020-2021 pentru a ajuta cele mai sărace state ale lumii. De înţeles, nu? Adică pentru război - 150, iar pentru ţările cele mai sărace, de care chipurile se preocupă în mod constant - 60, şi chiar sub binecunoscutele cerinţe de supunere din partea ţărilor - destinatarele acestor bani. Şi unde sunt discuţiile despre lupta împotriva sărăciei, despre dezvoltare durabilă, despre mediu? Unde s-a dus totul? Unde a dispărut totul? În acelaşi timp, fluxul de bani pentru război nu scade. De asemenea, ei nu regretă cheltuielile pentru încurajarea tulburărilor şi revoltelor în alte ţări şi, din nou, peste tot în lume.

La o conferinţă recentă desfăşurată la Munchen, au existat nenumărate acuzaţii la adresa Rusiei. Se creează impresia că acest lucru s-a făcut doar pentru ca toată lumea să uite ce a făcut aşa-zisul Occident în ultimele decenii. Şi ei au fost cei care "au lăsat geniul/duhul să iasă din sticlă", au cufundat regiuni întregi în haos.

Potrivit evaluărilor experţilor americani înşişi, în urma războaielor - vreau să atrag atenţia asupra acestui lucru: nu noi am venit cu aceste cifre, americanii înşişi le prezintă - aşadar ca urmare a războaielor pe care SUA le-au declanşat după 2001, circa 900.000 de oameni au murit, iar peste 38 de milioane au devenit refugiaţi. Toate acestea ei vor acum pur şi simplu să ştergă din memoria omenirii, se prefac că nu s-a întâmplat nimic. Dar nimeni din lume nu a uitat şi nu va uita acest lucru.

Niciunul dintre ei nu ia în considerare victimele şi tragediile umane, pentru că, desigur, în joc sunt trilioane şi trilioane de dolari; capacitatea de a continua să jefuiască pe toată lumea; de a se ascunde sub masca cuvintelor privind democraţia şi libertăţile, de a răspândi valori neoliberale şi în mod inerent totalitare; de a pune etichete pe ţări şi popoare întregi, de a insulta în mod public liderii lor; de suprima disidenţa în propriile ţări; de a crea imaginea unui inamic, de a distrage atenţia oamenilor de la scandalurile de corupţie - până la urmă, toate acestea nu părăsesc ecranele, vedem cu toţii acest lucru - pornind de la problemele şi contradicţiile interne economice, sociale, interetnice în creştere.

Vă reamintesc, în anii 30 ai secolului trecut, Occidentul a fost cel care a deschis de fapt calea naziştilor la putere în Germania. Iar în prezent, au început să facă din Ucraina o "anti-Rusie". Proiectul nu este chiar nou. Oamenii care sunt cel puţin puţin preocupaţi de istorie ştiu asta perfect: acest proiect datează din secolul al XIX-lea, a fost cultivat în Imperiul Austro-Ungar, în Polonia şi în alte ţări cu un singur scop - să rupă aceste teritorii istorice, care astăzi se numesc Ucraina, de ţara noastră. Acesta este scopul. Nu este nimic nou, nicio noutate, toată lumea repetă.

Occidentul a forţat astăzi implementarea acestui proiect prin sprijinirea loviturii de stat din 2014. Căci lovitura de stat este sângeroasă, anti-statală, anticonstituţională - de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă ar fi fost nevoie, au anunţat chiar şi câţi bani au cheltuit pe ea. La baza ideologică au amplasat rusofobia, naţionalismul extrem de agresiv.

Recent, una dintre brigăzile Forţelor Armate ale Ucrainei, este ruşinos s-o spunem - ne este nouă ruşine, lor nu - a primit numele de "Edelweiss", ca divizia nazistă, care a participat la deportarea evreilor, la execuţii ale prizonierilor de război, în operaţiuni punitive împotriva partizanilor din Iugoslavia, Italia, Cehoslovacia şi Grecia. În cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei şi a Gărzii Naţionale a Ucrainei sunt deosebit de populare şevroanele Das Reich, "Cap de mort", "Galicia" şi ale altor unităţi SS, care au, de asemenea, mâinile murdare cu sânge până la cot. Mărcile de identificare ale Wehrmacht-ului Germaniei naziste sunt aplicate vehiculelor blindate ucrainene.

Neonaziştii nu ascund ai cui moştenitori se consideră a fi. Este surprinzător că, în Occident, niciuna dintre puterile existente nu observă asta. De ce? Pentru că lor, scuzaţi-mă pentru proastele maniere, nu le pasă. Nu contează pe cine să pariezi în lupta împotriva noastră, în lupta cu Rusia. Principalul lucru este că ei luptă împotriva noastră, împotriva ţării noastre, ceea ce înseamnă că toată lumea poate fi folosită. Dar noi am văzut, şi s-a întâmplat, atât teroriştii, cât şi neonaziştii, pot folosi trăsătura unui chel, Doamne iartă-mă, doar să le îndeplinească voinţa, să le servească drept armă împotriva Rusiei.

Proiectul "anti-Rusia" se înscrie, de fapt, într-o politică revanşistă faţă de ţara noastră, de a crea focare de instabilitate şi conflicte chiar la graniţele noastre. Şi atunci, în anii 30 ai secolului trecut, şi acum ideea este aceeaşi - direcţionarea agresiunii către Est, aprinderea unui război în Europa, eliminarea concurenţei cu mâinile altora.

Nu suntem în război cu poporul Ucrainei, am vorbit deja despre asta de multe ori. Poporul ucrainean însuşi a devenit ostatic al regimului de la Kiev şi al stăpânilor occidentali ai acestuia, care de fapt au ocupat această ţară în sens politic, militar, economic, au distrus industria ucraineană timp de decenii şi au jefuit resursele naturale. Rezultatul firesc a fost degradarea socială, creşterea colosală a sărăciei şi a inegalităţii. Şi în astfel de condiţii, desigur, este uşor să strângi material pentru acţiuni militare. Nimeni nu s-a gândit la oameni, au fost pregătiţi pentru sacrificare şi în final i-au transformat în consumabile. Este trist, este pur şi simplu înfricoşător să vorbeşti despre asta, dar este un fapt.

Responsabilitatea pentru incitarea conflictului ucrainean, pentru escaladare, pentru creşterea numărului victimelor acestuia revine în întregime elitelor occidentale şi, bineînţeles, actualului regim de la Kiev, pentru care poporul ucrainean este, de fapt, un străin. Actualul regim ucrainean serveşte nu intereselor naţionale, ci intereselor ţărilor terţe.

Occidentul foloseşte Ucraina atât ca berbec împotriva Rusiei, cât şi ca poligon de antrenament. Nu mă voi opri acum asupra încercărilor Occidentului de a schimba valul ostilităţilor, asupra planurilor lor de a creştere a livrărilor militare - toată lumea este la curent deja cu acest lucru. Dar o circumstanţă ar trebui să fie clară pentru toată lumea: cu cât sistemele occidentale cu rază lungă de acţiune vor veni în Ucraina, cu atât vom fi forţaţi să îndepărtăm ameninţarea de la graniţele noastre. Acest lucru este firesc.

Elitele Occidentului nu-şi ascund scopul: să provoace - aşa cum se spune, aceasta este o declaraţie directă - "înfrângerea strategică a Rusiei". Ce înseamnă asta? Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Aceasta înseamnă să se termine cu noi o dată pentru totdeauna, adică ei intenţionează să transforme un conflict local într-o fază de confruntare globală. Exact aşa înţelegem noi toate acestea şi vom reacţiona în consecinţă, pentru că în acest caz vorbim de existenţa ţării noastre.

Dar ei nu pot, de asemenea, să nu fie conştienţi că este imposibil de învins Rusia pe câmpul de luptă, prin urmare, efectuează atacuri informaţionale din ce în ce mai agresive împotriva noastră. Ca ţintă sunt aleşi, în primul rând, desigur, tinerii, tinerele generaţii. Şi aici mint din nou în mod constant, denaturează faptele istorice, nu încetează atacurile asupra culturii noastre, asupra Bisericii Ortodoxe Ruse şi asupra altor organizaţii religioase tradiţionale ale ţării noastre.

Priviţi ce fac ei cu propriile lor popoare: distrugerea familiei, a identităţii culturale şi naţionale, perversiunile, abuzul asupra copiilor, până la pedofilie, sunt declarate normă, norma vieţii lor, iar clerul, preoţii sunt obligaţi să binecuvântează căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Dumnezeu să fie cu ei, să facă ce vor. Ce aş vrea să spun în acest sens? Adulţii au dreptul să trăiască aşa cum îşi doresc, noi am tratat acest lucru în Rusia şi îl vom trata întotdeauna astfel: nimeni nu se amestecă în viaţa privată şi nu intenţionăm să o facem.

Dar aş vreau să le spun următorul lucru: priviţi, scuzaţi-mă, scripturile sacre, principalele cărţi ale tuturor celorlalte religii ale lumii. Totul se spune acolo, inclusiv că familia este uniunea dintre un bărbat şi o femeie, dar aceste texte sacre sunt acum puse la îndoială. De exemplu, aşa cum s-a aflat, Biserica Anglicană intenţionează - planifică, ce-i drept, deocamdată planifică - să analizeze ideea unui dumnezeu neutru din punct de vedere al genului. Ce se poate spune despre asta? Iartă-i Doamne, "căci ei nu ştiu ce fac".

Milioane de oameni din Occident înţeleg că sunt conduşi spre o adevărată catastrofă spirituală. Elitele, trebuie s-o spun direct, o iau razna şi se pare că nu mai există leac pentru ele. Dar acestea sunt problemele lor, aşa cum am spus, iar noi suntem obligaţi să ne protejăm copiii şi o vom face: ne vom proteja copiii împotriva degradării şi degenerării.

E

ste evident că Occidentul încearcă să zdruncine şi să divizeze societatea noastră, să se bazeze pe trădătorii naţionali, care în orice moment - doresc să subliniez acest lucru - au aceeaşi otravă de dispreţ faţă de propria patrie şi dorinţa de a câştiga bani din vânzarea acestei otrăvi, celor care sunt gata să plătească pentru ea. Aşa a fost întotdeauna.

Oricine a pornit pe calea trădării directe, a săvârşirii infracţiunilor teroriste şi a altor infracţiuni împotriva securităţii societăţii noastre, a integrităţii teritoriale a ţării, va fi tras la răspundere conform legii. Dar nu vom fi niciodată ca regimul de la Kiev şi elitele occidentale, care se ocupă şi s-au ocupat şi înainte de "vânătoarea de vrăjitoare", nu vom regla conturi cu cei care au făcut un pas în lateral, s-au depărtat de patria lor. Să fie pe conştiinţa lor, să trăiască cu asta - trebuie să trăiască cu ea. Principalul lucru este că oamenii, cetăţenii Rusiei le-au dat o evaluare morală acestora.

Sunt mândru - cred că suntem cu toţii mândri - că poporul nostru multinaţional, majoritatea absolută a cetăţenilor a luat o poziţie de principiu faţă de operaţiunea militară specială, a înţeles sensul acţiunilor pe care le facem, a susţinut acţiunile noastre pentru apărarea Donbasului. În acest sprijin s-a manifestat, în primul rând, un adevărat patriotism - sentiment care este inerent istoric poporului nostru. Acesta uimeşte prin demnitatea sa, conştientizarea profundă de către toată lumea, subliniez, de fiecare în parte, a propriei soarte inseparabile cu soarta Patriei.

Dragi prieteni, vreau să mulţumesc tuturor, întregului popor al Rusiei pentru curaj şi determinare, să le mulţumesc eroilor, soldaţilor şi ofiţerilor noştri ai armatei şi flotei ruse, Gărzii Naţionale, membrilor serviciilor speciale şi tuturor structurilor de forţă, luptătorilor corpurilor armate din Doneţk şi Lugansk, voluntarilor, patrioţilor, care luptă în rândurile armatei de luptă de rezervă BARS.

Vreau să-mi cer scuze: îmi pare rău că în timpul discursului de astăzi nu pot menţiona pe toată lumea. Ştiţi, când pregăteam acest discurs, am scris o listă lungă-lungă a acestor unităţi eroice, apoi am scos-o din discursul de astăzi, pentru că, aşa cum am spus, este imposibil să-i numim pe toţi şi pur şi simplu îmi era frică să nu rănesc pe cei pe care nu i-aş numi.

Plecăciune adâncă în faţa părinţilor, soţiilor, familiile apărătorilor noştri, medicilor şi paramedicilor, instructorilor medicali, asistentelor care salvează răniţii, lucrătorilor feroviari şi şoferilor care aprovizionează frontul, constructorilor care ridică fortificaţii şi refac locuinţele, drumurile, dotările civile, muncitorilor şi inginerilor uzinelor de apărare, care lucrează acum aproape non-stop, în mai multe schimburi, inclusiv muncitorilor rurali care asigură siguranţa alimentară a ţării.

Le mulţumesc profesorilor cărora le pasă sincer de tinerele generaţii din Rusia, în special acelor profesori care lucrează în cele mai dificile condiţii, de fapt din prima linie; personalităţilor culturale care vin în zona de război, în spitale pentru a sprijini soldaţii şi ofiţerii; voluntarilor care ajută frontul şi civilii; jurnaliştilor, mai presus de toate, desigur, corespondenţilor de război, care îşi asumă riscuri în prima linie pentru a spune lumii întregi adevărul; pastorilor religiilor tradiţionale ruseşti, preoţilor militari, al căror cuvânt înţelept sprijină şi inspiră oameni; funcţionarilor publici şi antreprenorilor - tuturor celor care îşi îndeplinesc datoria profesională, civică şi pur şi simplu umană.

Cuvinte speciale pentru locuitorii din republicile populare Doneţk şi Lugansk şi din regiunile Zaporojie şi Herson. Voi înşivă, dragi prieteni, voi înşivă v-aţi determinat viitorul la referendumuri, aţi făcut o alegere fermă, în ciuda ameninţărilor şi terorii neonaziştilor, în condiţiile în care alături se desfăşurau operaţiuni militare, dar nu a fost şi nu există nimic mai puternic decât hotărârea voastră de a fi cu Rusia, cu Patria ta.

Vreau să subliniez că aceasta este reacţia publicului faţă de locuitorii din republicile populare Doneţk şi Lugansk şi din regiunile Zaporojie şi Herson. Încă o dată: plecăciune adâncă, tuturor!

Am început deja şi vom continua să construim un program de amploare pentru redresarea şi dezvoltarea socio-economică a acestor noi subiecţi ai Federaţiei Ruse. Aceasta include renaşterea întreprinderilor şi crearea locurilor de muncă, revigorarea porturilor de la Marea Azov, care a devenit din nou o mare interioară a Rusiei şi construirea de noi drumuri moderne, aşa cum am făcut în Crimeea, care acum are o conexiune terestră fiabilă cu toată Rusia. Cu siguranţă vom implementa toate aceste planuri prin eforturi comune.

Astăzi, regiunile ţării oferă sprijin direct oraşelor, raioanelor şi localităţilor din republicile populare Doneţk şi Lugansk şi regiunile Zaporojie şi Herson, o fac cu sinceritate, ca adevăraţi fraţi şi surori. Acum suntem din nou împreună, ceea ce înseamnă că am devenit şi mai puternici şi vom face totul pentru ca pacea mult aşteptată să revină pe pământul nostru, pentru ca siguranţa oamenilor să fie asigurată. Pentru asta, pentru strămoşii lor, pentru viitorul copiilor şi nepoţilor, pentru restabilirea dreptăţii istorice, pentru reunirea poporului nostru, pentru care luptătorii, eroii noştri se luptă astăzi.

Dragi prieteni, vă rog să cinstiţi memoria tovarăşilor noştri de arme, care şi-au dat viaţa pentru Rusia, civili, bătrâni, femei, copii care au murit sub bombardamente comise de mâna neonaziştilor şi a călăilor!

(Moment de reculegere)

Mulţumesc!

Înţelegem cu toţii şi înţeleg cât de greu este acum pentru soţiile, fiii, fiicele soldaţilor căzuţi, părinţii lor, care au crescut apărători demni ai Patriei - la fel ca şi tinerii apărători din Krasnodon, atât băieţi, cât şi fete, care în timpul Marelui Război Patriotic a luptat împotriva nazismului, au apărat Donbasul. Toată Rusia îşi aminteşte şi astăzi curajul, statornicia şi cea mai mare forţă, sacrificiul.

Datoria noastră este să sprijinim familiile care şi-au pierdut rudele, pe cei dragi, să le ajutăm să crească, să-şi crească copiii, să le oferim o educaţie şi o profesie. Familia fiecărui participant la o operaţiune militară specială ar trebui să fie în zona de atenţie constantă, înconjurată de grijă şi onoare. La nevoile lor trebuie să se răspundă imediat, fără birocraţie.

După cum ştiţi, prin decret prezidenţial am aprobat un plan de construcţie şi dezvoltare a Forţelor Armate pentru perioada 2021-2025. Se lucrează la implementarea acestuia, se fac ajustările necesare. Şi aş dori să subliniez că paşii noştri următori pentru consolidarea armatei şi a flotei şi dezvoltarea actuală şi viitoare a Forţelor Armate trebuie, desigur, să se bazeze pe experienţa reală de luptă dobândită în timpul operaţiunii militare speciale. Este extrem de important pentru noi, s-ar putea spune chiar, absolut de nepreţuit.

Acum, de exemplu, nivelul de dotare a forţelor de descurajare nucleară ale Rusiei cu cele mai noi sisteme este de peste 91 de procente, undeva la 91,3%. Şi acum, repet, ţinând cont de experienţa acumulată, trebuie să ajungem la acelaşi nivel înalt de calitate în toate componentele Forţelor Armate.

Ofiţerii şi sergenţii care s-au dovedit a fi comandanţi competenţi, moderni şi hotărâţi - sunt mulţi dintre aceştia - vor fi promovaţi în funcţii superioare cu prioritate, trimişi la universităţi şi în academii militare şi vor servi ca o puternică rezervă de personal pentru Forţele Armate. Şi, desigur, aceasta ar trebui să fie solicitată în rândul populaţiei civile şi în organele puterii la toate nivelurile.Vreau doar să atrag atenţia colegilor asupra acestui lucru. Este foarte important. Oamenii trebuie să înţeleagă că Patria apreciază contribuţia lor la apărarea Patriei.

Vom introduce în mod activ cele mai avansate tehnologii, care să asigure o creştere a potenţialului calitativ al armatei şi flotei ruse. Avem astfel de elaborări, modele de arme şi echipamente în fiecare direcţie. Multe dintre ele sunt semnificativ superioare omoloagelor lor străine în privinţa caracteristicilor lor. Sarcina acum este să implementăm producţia lor în masă, în serie. Şi o astfel de activitate este în desfăşurare, în desfăşurare, ritmul acesteia este în continuă creştere, şi, vreau să subliniez acest lucru, pe baza noastră ştiinţifică şi industrială din Rusia, datorită implicării active a businessului mic şi mijlociu de înalte tehnologii în punerea în aplicare a ordinului de apărare a statului.

Astăzi, fabricile noastre, birourile de proiectare şi echipele de cercetare angajează atât specialişti cu experienţă, cât şi tot mai mulţi tineri, talentaţi, calificaţi, dedicaţi progresului, fideli tradiţiilor armelor ruşi - să facă totul pentru victorie.

Cu siguranţă vom consolida garanţiile pentru colectivele de muncă. Acest lucru este valabil şi în privinţa salariilor şi asigurări sociale. Propun lansarea unui program special de închiriere preferenţială de locuinţe pentru angajaţii întreprinderilor din industria de apărare. Rata de închiriere a acestora va fi semnificativ mai mică decât rata de pe piaţă, deoarece o parte semnificativă din plata locuinţei va fi acoperită de stat.

Fără îndoială am discutat această problemă cu Guvernul. Vă sfătuiesc să elaboraţi toate detaliile acestui program şi, fără întârziere, să începeţi să construiţi astfel de locuinţe pentru închiriere, în primul rând, desigur, în oraşe - centrele noastre importante de apărare, industriale şi de cercetare.

Dragi colegi!

După cum am spus deja, Occidentul a desfăşurat împotriva noastră nu doar un front militar, informaţional, ci şi economic. Dar nu a reuşit nicăieri nimic şi nu va reuşi niciodată. Mai mult, iniţiatorii sancţiunilor se pedepsesc pe ei înşişi: au provocat creşteri de preţuri, pierderi de locuri de muncă, închideri de fabrici, o criză energetică în propriile ţări şi le spun cetăţenilor - auzim asta - ei spun că ruşii sunt de vină pentru tot.

Care sunt mijloacele pe care le-au folosit împotriva noastră în această agresiune de sancţiuni? Au încercat să rupă legăturile economice cu companiile ruseşti, să deconecteze sistemul financiar de la canalele de comunicare pentru a ne zdrobi economia, să ne priveze de accesul la pieţele de export pentru a lovi în venituri. Acesta este un furt - nu există altă modalitate de a spune - din rezervele noastre valutare, încercări de a prăbuşi rubla şi de a provoca o inflaţie distructivă.

Repet, sancţiunile antiruse sunt doar un mijloc. Iar scopul, aşa cum declară înşişi liderii occidentali - un citat direct - este de a "aduce suferinţă" cetăţenilor noştri. "Să-i facă să sufere" - aşa de umanişti ce sunt. Ei vor să facă oamenii să sufere pentru a destabiliza astfel societatea noastră din interior.

Dar calculul lor nu s-a materializat - economia şi sistemul de management rusesc s-au dovedit a fi mult mai puternice decât credea Occidentul. Datorită activităţii comune a Guvernului, Parlamentului, Băncii Rusiei, a subiecţilor Federaţiei Ruse şi, bineînţeles, a comunităţii de afaceri, a colectivelor de muncă, am asigurat stabilitatea situaţiei economice, am protejat cetăţenii, am salvat locurile de muncă, am prevenit un deficit pe piaţă, inclusiv bunurile esenţiale, am susţinut sistemul financiar şi antreprenorii care investesc în dezvoltarea afacerii lor şi deci în dezvoltarea ţării“, a spus președintele rus Valdimir Putin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News