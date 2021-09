Daniela Simulescu a stat de vorbă cu Ema, ghid și instructor de Yoga și meditație, despre practica în sine, ceea ce presupune, dar și cum și unde putem să ne apucăm de meditație.

„Aș vrea să discutăm de o combinație între yoga și meditație, că și meditația asta, pare așa...stau și meditez, și inspir, și expir, și sunt atent și în stresul acesta noi nu ne conectăm cu propriul corp, cred că îți dai seama din ședințele tale că oamenii nu se conectează. Explică-ne cu meditația, la meditație de ce anume ai nevoie?”, a deschis Daniela Simulescu subiectul.

„Ai nevoie de puțin timp, pot fi 10-15 minute, ai nevoie de un loc pe care să îl simți al tău, poate fi marginea patului, poate fi și în pat, nu recomand, dar se poate face și în pat, mulți oameni adorm când meditează în pat. Pe lângă pat sau pe marginea patului”, a început să explice Ema.

Meditația, remediu pentru insomnii

„Probabil au probleme cu somnul și au nevoie de o pauză”, a intervenit Simulescu.

„La început și eu adormeam după vreo 3 minute”, a spus Ema.

„Meditația este un remediu foarte bun pentru insomnie. Și nu costă, nu te duci la farmacie, nu costă”, a mai spus Simulescu.

„Este, este. Uite, dacă e să vorbim puțin de știință, mie îmi place partea asta, sunt puțin mai tocilară. La început nu am avut nevoie, dar pe parcurs, pe măsură ce am descoperit concret și științific, demonstrat, ne ajută atât de mult și meditația și yoga”, a adăugat Ema.

„Ema pe lângă că este Pești, are și o lună în Fecioară. Luna în harta unei persoane arată modul în care învață să se raporteze la partea interioară, ea pe dinăuntru are energia Fecioarei. Ea este sensibilă, așa, ca un Pește, dar are un Excel interior, trebuie să treacă tot prin acel Excel și să învețe mereu, pentru că are Luna în Fecioară”, a explicat Daniela.

„Apropo de meditație, putem vorbi despre frecvențele alfa, beta și theta. În mintea logică, mintea obosește, frecvențele beta sunt cele foarte active, alfa sunt cele când suntem foarte relaxați, liniștiți și theta este meditația profundă”, a adăugat Ema.

Vezi mai mult în video: