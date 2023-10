Meciul lui Ajax a fost întrerupt. Motivul este absurd

Ajax a evoluat pe terenul lui Utrecht în etapa a noua din Eredivisie, formația pentru care a evoluat și românul Mihai Neșu.

În urmă cu aproape o lună, meciul lui Ajax cu Feynoord a fost suspendat, după ce fanii au aruncat cu torțe pe teren și au început să vandalizeze stadionul, fiind nemulțumiți de prestația echipei, care era condusă de rivala sa cu 3-0 în minutul 37. Astăzi, însă, meciul a fost întrerupt pentru un motiv ridicol.

Un pahar de plastic l-a făcut pe arbitru să întrerupă meciul.

The Ajax game was suspended because a plastic cup was thrown on the pitch ???? pic.twitter.com/bXjLPta4kk