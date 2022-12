McDonald's testează un sistem care ar putea schimba industria fast-food la nivel mondial. Cum vor fi preparați burgerii?

Clienții din zonă pot conduce către arcadele aurii și se pot aștepta să li se servească un Big Mac sau un Happy Meal de către un transportor de alimente și băuturi, în locul unei ființe umane.

Un purtător de cuvânt al McDonald’s a declarat pentru The Guardian că conceptul de testare „nu este complet automatizat”, subliniind că restaurantul angajează o echipă comparabilă cu cea a unui magazin tradițional.

The minimum wage in Texas is $7.25/hour. https://t.co/GVqCtW2VpO