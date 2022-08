Maşină cu 755 cai putere, la RAR. Comentariu genial: De la permis la fără permis în doar 2,4 secunde

"Colegii din RAR Grivița au avut plăcerea să admire unul dintre cele 765 de exemplare ale acestui model fabricat în ediție limitată: McLaren 765LT Spider.

Sub capotă se află un motor V8 de 4 litri pe benzină, care dezvoltă 755 de cai putere și poate duce mașina de la 0-100 km/h în aproximativ 2.4 secunde.

P.S. Este primul astfel de model pentru care eliberăm CIV până acum, probabil că nu sunt prea căutate...", au scris cei de la RAR pe Facebook.

Un internaut care a văzut postarea a avut un comentariu genial. "Permis->fără permis =2.4secunde", a scris acesta.

Decapotabilă românească la RAR Griviţa

"“Decapotabilă” românească la RAR Grivița: Aro 10. O astfel de mașină atrage cu siguranță multe priviri în sezonul estival, în ciuda faptului că a fost fabricată în urmă cu 40 de ani și are un motor de 1.3L. Proprietarul mașinii a văzut de la bordul ei multe peisaje din România, Bulgaria, Grecia, Macedonia sau Albania", transmite Registrul Auto Român pe Facebook.

Daniel Giulescu, proprietarul acestui ARO, a vorbit despre maşină într-un interviu pentru autotestmagazin.ro.

"Al meu este din 1982 și l-am găsit pe un site acum patru ani, într-un sat din Caraș-Severin. Era într-o stare medie, dar într-un an l-am desfăcut și am refăcut tot: motor, caroserie, transmisie și prelată. Am făcut totul după ideile mele, dar am mai găsit oameni care au lucrat în uzină și mi-am dat seama că mai avem profesioniști. Aro era considerată o mașină care se strica la câteva sute de kilometri. Ea nu a fost proiectată pentru drumuri lungi, pentru autostrăzi. Eu am parcurs 860 de kilometri într-o zi cu ea”, povestește Daniel Giulescu.

Această mașină este deja a patra pe care tânărul de 36 de ani o salvează de la dispariție. A mai avut un Aro 24, un alt model 10 cu care a mers în Thasos, dar și o camionetă Aro, cu care s-a plimbat până în Elveția și în regiunea Corsica. Le-a vândut pentru ca legenda să poată merge mai departe și, în plus, întreținerea tuturor autovehiculelor era mai costisitoare decât poate părea din exterior.

"Am un stoc de piese pentru următorii 20 de ani, nu folosesc piese de calitate slabă. Suntem un grup de prieteni și i-am convins să-și cumpere mașini fabricate la Colibași și Câmpulung, iar eu m-am ocupat de mașinile lor. Unele piese depășesc bugetul unui om chiar și pentru un an întreg. Întreținerea este costisitoare, nu se mai fabrică piese pentru Aro, iar noi încercăm să găsim variante adaptate. Pe unde mă duc, cumpăr mereu câteva piese”, spune cu ușor regret tânărul. VEZI AICI FOTO

Maşina la care expresia "priveşte cerul" capătă sens. "De obicei prezentăm şi date tehnice, dar nu ştim cine ar mai fi atent"

"“Privește cerul!” capătă cu adevărat sens când norii se oglindesc în bordul și caroseria unui MG din 1960.

De obicei prezentăm și câteva date tehnice, dar nu știm cine ar mai putea fi atent să le citească", au transmis cei de la RAR pe Facebook.

Dacă inspectorii RAR nu au prezentat datele tehnice, o să o facem noi.

MG MGA 1600, în modelele Fixed Head Coupe şi Roadster, a fost introdus publicului în iulie 1959, ca înlocuitor al modelului MGA alimentat de 1,5 cmc.

Motorul MG MGA 1600 este în patru cilindri, are 1,6 cmc, dezvoltă 79,5 cai putere la 5600 rpm şi este unul dintre primele modele cu discuri de frână pe faţă, conform classiccarcatalogue.com. La acea vreme, FH Coupe se vindea cu 1026 lire, în timp ce varianta Roadster se vindea cu 940 lire sterline. VEZI AICI FOTO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News