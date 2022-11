Mare provocare pentru Jo şi Liviu Teodorescu. Ozana Barabancea, în lacrimi

Cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo şi Liviu Teodorescu o provocare de zile mari – o transformare emoţionantă în două mari voci ale muzicii româneşti – Aura Urziceanu şi Aurelian Andreescu. Încă de la repetiţii, cei doi au dezvăluit că, pe lângă dificultăţile de la canto, vor avea de luptat şi cu propriile emoţii pe scena transforming show-ului.

“Cred că piesa pe care o avem în această ediţie este cea mai grea piesă pe care am avut-o de cântat aici la Te cunosc de undeva!, cel puţin până acum!”, a dezvăluit Jo, în vreme ce Liviu Teodorescu i-a întărit afirmaţia: “Clar! Trebuie să fim doar un canal prin care să curgă emoţia!”. Tot Liviu a mai spus şi că se teme foarte tare de acest moment: “Eu nu o să pot să cânt, pentru că o să am un nod în gât. Este prea frumoasă această piesă şi acest artist, Aurelian Andreescu. Mi-a plăcut dintotdeauna şi tot timpul am simţit că am o legătură cu el. Este un moment de-a dreptul copleşitor, deşi este momentul pentru care m-am bucurat cel mai mult la ruletă!”.

Momentul lor pe scenă se va dovedi a fi unul cu adevărat copleşitor nu doar pentru cei doi artişti, cât şi pentru juraţi şi prezentatori, care îi vor aplauda cu ochii în lacrimi la finalul prestaţiei lor. “Wow, ce moment!”, va exclama Pepe, în vreme ce Ozana va dezvălui şi ea: “Am uitat să mai respir! Mi-au dat lacrimile!”.

Transformarea aceasta, dar şi momentele spectaculoase ale celorlalţi concurenţi ai celui de-al 18-lea sezon Te cunosc de undeva! vor putea fi urmărite sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1.





Noi actori se alătură distribuției serialului Lia, o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem

Noi nume se alătură distribuţiei celui mai nou serial de ficţiune produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, Lia. Elena Mogîldea, Roxana Văduva, Bogdan Talaşman şi Mihai Mitiţescu sunt Toni, Moni, Tică şi Rică sau pata de culoare în serialul de la Antena 1.

Toni (Elena Mogîldea) şi Moni (Roxana Văduva) sunt cele două secretare de la firma lui Petru Vornicu (Ştefan Floroaica). Femei frumoase şi conştiente de calităţile lor, Toni şi Moni ştiu tot ce mişcă în firmă şi totodată sunt persoanele care fac ca veştile să circule repede.

“Este o adevărată bucurie si sunt foarte recunoscătoare să mă întorc pe platoul de filmare, și nu orice platou, ci unul pentru curse de mașini, unde avem parte de multă adrenalina și distracție. Personajul pe care il interpretez este Antonia, sau cum îi spun prietenii – Toni, secretară în firma VorGroup. O persoană inteligentă, echilibrată și prietenoasă cu toată lumea, devotată muncii sale, echipei și firmei unde lucrează, Toni e mereu pe fază, mai ales că Petru Vornicu poate să fie uneori un şef foarte dificil. Dacă în plan profesional îi merge bine, nu pot spune acelaşi lucru şi despre viaţa ei personală. E singură şi suferă din cauza faptului că nu şi-a găsit marea iubire, unica distracţie din viaţa ei fiind “clubul de bârfă” pe care-l are cu ceilalţi angajaţi din firmă. Sunt fericită să reîntâlnesc colegi vechi, să-i cunosc pe cei noi și abia aștept să vad cum evoluează personajul meu și unde o duce povestea serialului!”, a declarat Elena Mogîldea.

Alături de Toni va fi mereu Moni, interpretată de Roxana Văduva: “Îmi place mult personajul meu, o tipă fermă, mereu surprinzătoare şi înzestrată cu o doză de ironie aparte. Moni e mereu pusă la curent cu intrigile din companie și cred că ea și colegii ei din firmă, dau culoare serialului. Îmi doream din facultate să fac parte din distribuția unui proiect semnat Ruxandra Ion și mă bucur că am șansa să lucrez cu așa echipă minunată. O sa va placă, vă promit!”, a mărturisit Roxana Văduva.

În strânsă legătură cu cele două secretare de la companie vor fi şi Tică (Bogdan Talaşman) şi Rică (Mihai Mitiţescu), cei doi mecanici din atelier. Tică este un personaj care se vrea şi se crede mereu superior poziţiei lui, încearcă să fie cât mai la modă şi este mereu cu ochii după femei. Deşi a copilărit în acelaşi cartier cu şefii lui, Petru (Ştefan Floroaica) şi Pavel (Alexandru Ion), el nu a făcut şcoală, ajungând doar până la statutul de mecanic. În avântul lui de a urca în grabă cât mai multe trepte pe scara socială, Tică ajunge să facă gafă după gafă, atrâgând asupra lui tot felul de glume.

“Tică este mâna dreaptă, mecanicul de încredere al lui Petru, cel care îl însoțeşte pe acesta în visul şi “nebunia” mașinilor de curse. Personajul meu este acel om pasionat de meseria lui, acel om pe care îl prinde noaptea “la boxe”, acel “veșnic” îndrăgostit de mașinile de curse si de frumoasa Moni, secretara de la firmă. Sunt foarte bucuros şi onorat să fac parte din acest nou proiect şi îmi doresc foarte mult să fiţi alaturi de noi şi de povestea noastra!”, a declarat Bogdan Talaşman, în vreme ce partenerul său, Mihai Mitiţescu a dezvăluit despre personajul lui, Rică: “Ricardo, sau Rică, îmi solicită toate resursele și mijloacele comice pe care le-am lucrat și le-am dobândit de-a lungul timpului. Este un tip extrovertit, pasionat de ceea ce face, corect în raport cu ceilalți oameni cu care intră în contact. Nu în ultimul rand, Rică este un tip tehnic, dat fiind faptul ca este un mecanic foarte bun, lucru pe care nu îl pot spune neapărat despre mine. Până acum nu am avut deloc parte de conjuncturi unde să îmi pot dezvolta și această latură, dar poate ca Rică ma va face sa prind drag și de acest domeniu. Cine știe? Nu strică niciodată să ai abilități extra! Sunt recunoscător că am ocazia de a lucra cu niște oameni extraordinari și în același timp, sunt foarte fericit pentru că mi s-a oferit șansa să particip la realizarea acestui proiect minunat!”.

