Maia Sandu, vizită la București. Eugen Tomac (PMP): Avem obligația să acționăm ca țară-mamă pentru Republica Moldova

Astăzi, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, vine la București, unde se va întâlni cu mai mulți oficiali din fruntea statului român și cu președintele Klaus Iohannis. Eugen Tomac, europarlamentar PMP, a intervenit telefonic la postul de televiziune Antena 3 CNN, unde a vorbit despre acest subiect:

„Toată această situație generată de conflict, de poziția Rusiei în acest context este extrem de important să fie prezentată la București, De altfel, cred că problema trebuie pusă în felul următor: Maia Sandu a plecat de acasă, acasă. Ea este și șef al statului de peste Prut, dar și cetățean român, un lucru de care este des acuzată de Putin și Lavrov. De altfel, Lavrov a și spus că nu are așteptări de la guvernul nou instalat pentru că toți miniștrii sunt și cetățeni ai României. Evident că pentru noi este important să privim și prin această dimensiune relația unică pe care o avem cu Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât, în acest context plin de provocări, Republica Moldova nu este singură, ci este susținută de Uniunea Europeană.

Am văzut o chestie pe care nu cred că am mai întâlnit-o vreodată. Președintele Statelor Unite ale Americii a invitat întreaga lume liberă să aplaude un român, pe președintele Republicii Moldova. Este bine că președintele Klaus Iohannis a transmis ieri de la Varșovia că suntem pregătiți să acționăm în orice scenariu. În Moldova, dincolo de faptul că majoritatea cetățenilor sunt români, avem o realitate juridică, peste 50% din cetățenii Republicii Moldova sunt și cetățeni ai României și evident că noi trebuie să fim pregătiți de orice provocare și să facem ceea ce fac românii când sunt solidari unii cu alții, să sprijinim de la om la om Republica Moldova. Este esențial să înțelegem ce se întâmplă și să nu cădem în capcanele tot mai dese cu privire la dezinformări care se aplică pe ce se întâmplă în Republica Moldova. Nimeni nu vrea o destabilizare“, a spus Eugen Tomac.

„Trebuie să acționăm ca o țară-mamă pentru Republica Moldova“

„Cred că ar fi fost extrem de important ca președintele să convoace un CSAT față de situația din Republica Moldova, tocmai și prin prisma scenariilor pe care tot mai des le vehiculează Rusia cu privire la ce se întâmplă peste Prut. Cetățenii din Republica Moldova știu că Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii le sunt alături, însă se uită întotdeauna mult mai atent la ce spune și ce face România. Avem obligația să acționăm în această perioadă ca sunt stat membru NATO, dar și în calitate de țară-mamă pentru Republica Moldova.

La Conferința de Securitate de la München, președintele Maia Sandu a cerut oficial NATO să protejeze Republica Moldova, tocmai pentru că neutralitatea nu o ajută în momentul de față, mai ales că Republica Moldova are pe teritoriul ei prezență militară a Federației Ruse. În convorbirea pe care am avut-o am discutat pe acest subiect am discutat despre propaganda Rusiei, care este extrem de agresivă și produce efecte în rândul populației care se temem de război, dar, în același timp, nu vrea să renunțe la neutralitate“, a mai spus, la Antena 3 CNN, Eugen Tomac.

