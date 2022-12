Maia Sandu: Relațiile noastre cu România sunt mai strânse ca oricând

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, spune că relațiile dintre statul pe care îl conduce și România sunt mai strânse ca oricând și are speranța că anul 2023 o să aducă și mai aproape cele două maluri ale Prutului. Declarația a fost făctă în urma unei întrevederi cu Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe din România.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful statului a declarat că în cadrul întrevederii părțile au abordat mai multe subiecte, printre care cooperarea foarte bună, inclusiv, în acest an foarte greu pentru toți.

„M-am bucurat să-l revăd pe ministrul Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Am discutat despre cooperarea noastră foarte bună inclusiv în acest an foarte greu pentru noi toți. Mi-am exprimat recunoștința pentru răspunsul rapid și necondiționat al României de a ne ajuta să depășim cea mai mare criză energetică din istoria țării. Livrările de energie electrică și păcură în această perioadă critică ne-au fost salvatoare. Am mulțumit și pentru sprijinul bugetar direct de zece milioane de euro, acordat prin Platforma de Sprijin pentru Moldova.

Relațiile noastre cu România sunt mai strânse decât oricând, iar în anul care vine vrem să fim și mai aproape, și să valorificăm mai multe oportunități de dezvoltare pentru ambele părți. Avem pe agendă importante proiecte de infrastructură și de integrare economică, pentru a crește volumul investițiilor și al comerțului. Mizăm pe România pentru interconectarea sistemelor electroenergetice. Ne dorim să pornim cât mai repede construcția podului Ungheni-Ungheni și să facem operațional podul Leova-Bumbăta. Vrem să simplificăm conexiunile rutiere, iar astfel, și pe cele între oameni”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Bogdan Aurescu a dezmințit informațiile potrivit cărora Rusia ar urma să invadeze Republica Moldova

Ieri, după ce șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău a spus că Rusia ar plănui să invadeze şi Republica Moldova la începutul anului 2023, Bogdan Aurescu a venit cu clarificări pe acest subiect și a spus că nu are vreo informație că Federația Rusă ar avea vreo astfel de inteție.

„Războiul pe care Rusia îl duce în statul vecin este unul care nu are succes. Vedem Ucraina într-o poziție destul de bună. Nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol Republica Moldova”, a Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe din România (citește mai mult AICI).

