Macron pleacă în Qatar pentru a asista la semifinala Franţa - Maroc. De ce este o deplasare controversată

Ministrul francez al Sportului, Amelie Oudea-Castera, care a asistat sâmbătă seara la partida din sferturile de finală dintre Franţa şi Anglia (scor 2-1), a făcut acest anunţ duminică dimineaţa, la postul public France Info.

'Voi reveni miercuri împreună cu preşedintele, detaliile călătoriei rămân de stabilit. Şi-a asumat acest angajament şi îl va respecta. Îl va respecta cu bucurie', a declarat Amelie Oudea-Castera.. 'A fost în legătură cu echipa ieri (sâmbătă), atent la fiecare secundă, şi va fi un atu pentru noi în următoarea etapă', a continuat ministrul francez.

Qatar, criticată pentru condiţiile de viaţă ale lucrătorilor migranţi, impactul stadioanelor cu aer condiţionat asupra mediului şi locul femeilor şi minorităţilor din Qatar

Înaintea startului Cupei Mondiale 2022, preşedintele Franţei şi-a anunţat prezenţa la semifinale sau finală, în cazul calificării Les Bleus, angajament controversat din cauza criticilor aduse condiţiilor de viaţă ale lucrătorilor migranţi, impactul stadioanelor cu aer condiţionat asupra mediului şi locul femeilor şi minorităţilor din Qatar.

'Felicitări Les Bleus! Toată ţara este alături de voi: vom merge până la capăt. Pentru marocani: salutăm victoria voastră istorică. Ne vedem în semifinale!', a postat şefului statului francez pe Twitter, sâmbătă seara, după victoriile Franţei şi Marocului în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps a lăudat forţa colectivă a echipei sale, care s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2022 la capătul unui meci dificil cu Anglia, câştigat la limită de Les Bleus (scor 2-1), sâmbătă seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor.

'Anglia are o echipă foarte, foarte bună. A fost luptă intensă şi regret că le-am oferit un penalty, iar apoi încă unul. Sunt foarte mândru de echipa mea, am arătat unele lucruri foarte bune şi am dovedit că putem fi în continuare periculoşi. Există o forţă colectivă în echipa noastră care se degajă din start. Avem de asemenea multă calitate, o tărie mentală impresionantă şi experienţă, deşi avem mulţi jucători tineri', a declarat Deschamps.

Referindu-se adversara din semifinale, Marocul, prima echipă africană ajunsă într-o asemenea fază a Cupei Mondiale, selecţionerul francez a comentat:

'Puţini oameni se puteau aştepta ca Marocul să ajunsă până în semifinale. Dar, după tot ceea ce au făcut până acum nu mai este o surpriză. Ei merită să fie acolo. La fel ca şi noi, vor avea ocazia să joace pentru un loc în finală. Este meritul lor şi nimeni nu le poate lua acest merit'.

Deschamps a evitat să dea un răspuns direct în legătură cu viitorul său la cârma Les Bleus, după ce preşedintele Federaţiei franceză de fotbal, Noel Le Graet, a afirmat că selecţionerul 'are o mână pe prelungirea contractului' în cazul accederii în semifinalele CM 2022.

'Mă gândesc la meciul de miercuri, nu mă gândesc la alte lucruri'

'Am două mâini, nu-i aşa? (râde). Toate la timpul lor. Voi fi acolo pentru semifinale şi apoi vom vedea. Este foarte bine să atingi obiectivele. Preşedintele este fericit. Mulţi oameni sunt fericiţi în seara asta. Dar vreau să savurez din nou accederea în ultimul careu. Mă gândesc la meciul de miercuri, nu mă gândesc la alte lucruri', a subliniat Didier Deschamps.

Franţa, campioana mondială en titre, s-a impus în partida cu Anglia prin golurile marcate de AUrelien Tchouameni (17) şi Olivier Giroud (78). Englezii au înscris la rândul lor în minutul 54, în urma unui penalty transformat de Harry Kane, căpitanul selecţionatei Three Lions, care a ratat apoi o altă lovitură de la 11 m, în prelungirile reprizei secunde.

Francezii vor înfrunta în semifinale, pe 14 decembrie, selecţionata Marocului, care a învins la limită Portugalia (1-0), în celălalt sfert de finală disputat sâmbătă.

În celălalt duel din penultimul act, programat pe 13 decembrie, se vor înfrunta Croaţia, finalista ediţiei trecute a Cupei Mondiale, şi Argentina.

