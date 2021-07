Luminița Anghel, despre problemele de sănătate: Mi-a spus că ar fi un cancer nedepistat

"Aduceți-o pe Meghan Markle!" Prințul William, SCANDAL la Casa Regală

Luminița Anghel este una dintre cele mai iubite cântărețe din România, dar stă de multe ori departe de luminile reflectoarelor. Recent, vedeta a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

Mai exact, în urmă cu doar câțiva ani, medicii i-au pus un diagnostic crunt. Potrivit ei, anul 2019 a fost unul extrem de dificil, după ce o durere banală s-a dovedit a fi o tromboză venoasă, din cauza căreia ar fi putut să-și piardă viața.

Pentru că nu a crezut că poate fi ceva grav, Luminița Anghel a încercat să se trateze singură, cu diferite unguente, până în momentul în care s-a trezit din somn din cauza durerilor insuportabile.

"M-am speriat. Am făcut un tratament foarte agresiv cu injecții, compresii puternice"

"O prietenă mi-a spus să mă duc la un control, că poate este un cheag de sânge. Eu am zis că nu se poate și am încercat să anihilez durerea cu tot felul de unguente pentru sportivi. Credeam că va trece. Dispărea, apărea… până într-o noapte, în decembrie 2019, când m-am trezit cu gamba umflată. Nu era vânătă, ci rozalie. Dar m-am trezit de durere din somn și m-am dus la baie și când m-am privit în oglind. Și m-am speriat! Era uriaș piciorul! Durerea devenea din ce în ce mai intensă, nu puteam să întind piciorul, am așteptat să se facă lumină afară ca să o sun pe doamna doctor.

Mi-a salvat viața un alt doctor, recomandat de ea. Am spus că eu cred în îngeri păzitori. M-am dus la cabinet, am făcut un ecograf și asistenta mi-a dat o rețetă, deoarece doctorul nu se afla în clinică. Eu am vrut să plec și a apărut asistenta: Veniți, s-a întors domnul doctor. Am făcut un tratament foarte agresiv cu injecții, compresii puternice, un ciorap special medical pe care l-am purtat. Pentru că domnul doctor știa că această problemă este letală", a declarat Luminița Anghel, în emisiunea "La Măruță".

Medicul i-a spus că ar putea să fie cancer

"Domnul doctor îmi spunea că una dintre cauze ar putea fi un cancer nedepistat în organism. Pentru că erau sărbătorile de iarnă, iar laboratoarele erau închise și nu puteam să fac aceste teste ca să vad dacă e un cancer sau nu.

Ăsta a fost un motiv pentru care eu am trecut prin sărbătorile de iarnă foarte trist, pentru că mă gândeam… dacă pe 7 ianuarie o să aflu că am stabilit undeva un astfel de diagnostic", a completat ea.