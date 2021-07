Finala EURO 2020 și câștigarea Italiei la penalty-uri, în fața Angliei, a lăsat loc controverselor și scandalurilor.

În mijlocul celor mai dure reacții se află chiar Prințul William, prezent în loja VIP la meci, alături de Kate Middleton și fiul lor cel mare, Prințul George.

În vreme ce majoritatea fanilor englezi s-au simțit bine și și-au încurajat echipa națională, în ciuda faptului că nu au reușit să ridice cupa, alții și-au vărsat frustrările pe jucătorii pe care i-au găsit vinovați pentru eșec. Mai multe postări pe Twitter la adresa jucătorilor Angliei, Marcus Rashford, Jadon Sancho și Bukayo Saka, fotbaliștii care au ratat la loviturile de departajare, sunt investigate, fiind considerate rasiste.

După câștigul Italiei și după mesajele rasiste la adresa jucătorilor Angliei, Prințul William, Duce de Cambridge, a scris pe Twitter că este "scârbit".

"Sunt scârbit de abuzul rasist îndreptat împotriva jucătorilor englezi după meciul de aseară. Este absolut inacceptabil ca jucătorii să suporte acest comportament urât. Trebuie să se oprească acum și toți cei implicați ar trebui să răspundă", a scris Prințul William.

Mesajul postat de prințul William a provocat un val de reacții, majoritatea negative. Acesta este numit "ipocrit", pentru că nu a avut nicio reacție în momentul în care Meghan Markle a dezvăluit, în timpul interviului cu Oprah Winfrey, că a fost victima unei adevărate campanii de denigrare, în fața căreia Casa Regală nu a protejat-o și că au existat o mulțime de probleme despre rasă.

- "Bun. Acum, faceți asta pentru Meghan Markle"

- "Acum unul pentru cumnata ta. Vom aștepta ..."

- "Ai capacitatea de a condamna rasismul - nu doar în fotbal - ci atunci când este îndreptat către membrii familiei tale. Vă rugăm să folosiți această putere"

- "Te rog, nici măcar nu ți-ai vizitat nepotul în SUA !! Vorbești cu Harry? Faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Începeți cu familia. Atunci, vom crede acest lucru."

- "Cu siguranță pe unele tipuri de BS ipocrit „faceți așa cum spun eu, nu așa fac eu”. Nu pot folosi această putere pentru Harry și Meghan; pentru că atunci ai afla sigur că familia regală a făcut parte din mulțimea care a făcut aceste comentarii. De parcă nu am fi știut deja că au făcut acele comentarii"

- "De ce nu ați făcut asta pentru Megan Markle. I se datorează scuze publice. Anglia trebuie să țină cont de istoria sa rasistă ... foarte, foarte tristă!"

- "Aduceți-o pe Meghan Markle! Ducesa succesului va rezolva totul, va scrie o carte, va face un film și va fi intervievată de Oprah"

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W